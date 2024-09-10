柯文哲、彭振聲涉串證對話曝光　「共識決」甩鍋都委會

▲柯文哲2018連任台北市長後，彭振聲是從工務局長獲拔擢成副市長，他被收押第2天就向檢方供出實情。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

就連京華城案今年初被監察院糾正，彭振聲在柯文哲要求下再度審視全案，於5月間傳送訊息給柯：「收到，也全部聽了一遍，主席都有一一徵詢各委員意見，都發局及申請單位也都有詳細答覆，內容好像比糾正文的內容更為真實」等。

3天後，柯文哲回傳訊息給彭振聲稱：「既然是共識決，就這樣解釋了」，這段對話過程也遭法院認定二人在串證，擺明企圖以此對外解釋，甚至甩鍋給都委會全體委員。不過，檢廉傳喚多位都委會委員作證，發現多人反對容積率增加，會議表面上雖採共識決，卻等同主席說了算，因為就算委員有不同意見，主席還是可以下最後結論決定。

▲彭振聲（左）遭聲押時，一度因身體不適送醫。

本刊掌握，有委員作證時稱，早已表態反對京華城案，只有社子島案曾經以表決方式決 議，在都委會討論氛圍中，有不同意見的委員數量很少，一般主席就會說參考某某委員意見，交由申請單位審酌參考，至於最後修正情形，也不會再經過有不同意見委員同意。

不過，京華城案因為宋鎮邁等委員提出很多反對意見，有些委員採取模稜兩可態度，所以當時主席彭振聲不敢直接下會議結論，指示組成專案小組，重新研 議再行提會。

▲台北市政府都委會執祕邵琇珮（圖）日前遭檢方以圖利罪被告身分傳喚到案，證詞對柯文哲極為不利，訊後獲無保請回，市府已將她調離現職。

此外，議員苗博雅曾公開質詢，提到「這就是一個量身訂做的案子，都市計畫法第24條有沒有告訴你們，可以比照都更、比照危老申請獎勵？京華城案子不是都更，也不是危老，為什麼可以比照都更、比照危老獎勵？其他乖乖跑都更或危老程序的人難道都是笨蛋嘛！市長，你知道這些細節嗎？

苗博雅還說「市長，你知不知道審議過程當中，都市計畫委員會有很多委員有意見。第一位曾光宗委員，他問了一個很好的問題，京華城之所以拿不到都更、危老獎勵，就是因為它不屬於都更也不屬於危老。它就是不符合這些條件，所以才拿不到法定獎勵。現在京華城提出申請，卻因為沒辦法符合這些條件，所以這反倒成爲臺北市要為他開一道門，給他這些獎勵的理由。你不覺得怪怪的嗎？」相關質詢及市府文件，成為柯文哲涉圖利罪證。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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