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柯文哲親筆：怎麼做都行，快就好　USB「1500沈慶京」揭密

民眾黨主席柯文哲涉圖利及違背職務收賄罪，5日遭法院裁定羈押禁見，準備搭上囚車送往台北看守所。

▲民眾黨主席柯文哲涉圖利及違背職務收賄罪，5日遭法院裁定羈押禁見，準備搭上囚車送往台北看守所。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲深陷京華城弊案遭收押，檢廉從柯住處查扣隨身碟發現，工作簿清楚記載「2022111小沈1500沈慶京」，本刊獨家揭露後，民眾黨急著替柯澄清，認為是約見面時間，但本刊調查，不僅法院裁定認定1500是金錢而非時間，檢廉根據該工作簿前後記錄均記載已完成的工作而非行事曆，確認該筆紀錄為柯收威京集團主席沈慶京1500萬元無誤。

此外，法院的裁定也顯示，柯一手主導京華城超高容積，明知違法還親自下條子交辦業管單位：「怎麼做都行，快就好」，和副市長彭振聲企圖串證，將容積率放寬甩鍋給都委會也都被掌握，成為遭收押的關鍵。

威京集團主席沈慶京涉嫌行賄，遭北檢聲押禁見獲准。

▲威京集團主席沈慶京涉嫌行賄，遭北檢聲押禁見獲准。

院檢審理及偵辦本案，根據相關證人的說法及市府公文，都認定柯文哲介入京華城案甚深，戳破柯宣稱不知情的謊言。檢廉調查，早在2021年間，柯文哲明知議員苗博雅等人反對京華城容積率放寬，並據以質詢，竟在京華城子公司鼎越公司的陳情書上親筆批示：「To產業局長，怎麼做都行，快就好，公文往返，不如大家當面確認，已花了兩個月…」等語，形同是幕後最大的影武者。

京華城容積率暴增至840％，除監察院對北市府提起糾正，北檢也懷疑涉及弊案，正全力調查中。

▲京華城容積率暴增至840％，除監察院對北市府提起糾正，北檢也懷疑涉及弊案，正全力調查中。

就連京華城案今年初被監察院糾正，彭振聲在柯文哲要求下再度審視全案，於五月間傳送訊息給柯：「收到，也全部聽了一遍，主席都有一一徵詢各委員意見，都發局及申請單位也都有詳細答覆，內容好像比糾正文的內容更為真實」等。

柯文哲2018連任台北市長後，彭振聲是從工務局長獲拔擢成副市長，他被收押第2天就向檢方供出實情。

▲柯文哲2018連任台北市長後，彭振聲是從工務局長獲拔擢成副市長，他被收押第2天就向檢方供出實情。

3天後，柯文哲回傳訊息給彭振聲稱：「既然是共識決，就這樣解釋了」，這段對話過程也遭法院認定2人在串證，擺明企圖以此對外解釋，甚至甩鍋給都委會全體委員。不過，檢廉傳喚多位都委會委員作證，發現多人反對容積率增加，會議表面上雖採共識決，卻等同主席說了算，因為就算委員有不同意見，主席還是可以下最後結論決定。

除了亟欲突破沈慶京的心防，北檢在首戰聲押柯文哲不成，向高院抗告成功當天，已被收押的彭振聲得知柯無保請回，連連抱怨，嚷著說：「為什麼我被押，柯文哲沒事不用押？」被押了一天的彭就此態度大轉變，決定和盤托出，搶當汙點證人意味濃厚，北檢旋即祕赴看守所就訊，掌握柯交辦處理京華城案的細節。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


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