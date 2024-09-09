串流平台夯「影城漸漸沒落」！網曝3類型影片：一定要去電影院看

▲電影院。（圖／記者屠惠剛攝）



記者施怡妏／綜合報導

在數位科技日新月異的時代，觀影模式也隨之轉變，有網友表示，每月只要花1張電影票的錢，就能在串流平台看各種類型的電影，曾一個月看了20部電影，超級划算，也因此漸漸不會去電影院。對此，網友認為，雖然不常去，但電影院仍有存在的必要，有3類型的影片一定會去影廳看，「聲光效果難取代」。

有網友在PTT發文，「有串流減少去戲院」，串流平台發展越來越成熟，無論是主流或是非主流的電影都能找到，每月的訂閱費用相當於1張電影票的價格，「想當時我一個月最多看20部，這樣算起來真的有夠便宜」。他透露，已有一段時間沒有踏入電影院，更喜歡在家中觀看電影，因為在家中可以隨時暫停，且更為舒適，「電影院會不會就是個夕陽產業？」

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貼文曝光，網友直呼「以前沒有串流可以一年進場10次，現在一年進不到5次」、「現在要把人吸引進戲院看電影確實比以前難」、「現在不是問去電影院看了什麼片，而是聊串流上了什麼新片，好看嗎」、「用電腦看了快兩百部的電影，幾乎沒去過電影院」、「現在看電影明顯是約會聚餐的附加活動」。

還有人提到藍光光碟，「還好啦，實體藍光片絕對比戲院死更快」、「真正死的是藍光」。另外，有網友分享，「阿凡達這種聲光效果很強的大片才上戲院」、「特效爽片還是會去電影院看」、「大片、動作片、特效片還是會進去看」。

▲越來越多人透過串流平台看電影。（示意圖／取自Pixabay）



有網友點出，電影院無可取代的地方，「覺得電影院還是有優勢，光音效臨場感這不是一般家庭劇院能夠完美呈現的」、「會影響，但不會消失，戲院的聲光效果還有大家一起看電影的體驗，依然無可取代」、「看多了會發現，有些作品就是要在影院看才有最佳體驗」。