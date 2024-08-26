西門「今日秀泰影城」倒數3天熄燈　粉絲嘆：回憶再見，謝謝

▲秀泰官方表示，今日秀泰將於3天後熄燈。（圖／翻攝自官網）



記者鄒鎮宇／綜合報導

位於北市萬華區誠品生活西門的「今日秀泰影城」日前傳出將於8月底熄燈的消息。對此，秀泰影城26日發出公告，證實29日播放將結束營業，讓不少老粉絲非常難過。

秀泰影城今發文表示，「今日秀泰影城」將於29日（四）的最後場次播畢後結束營業，「謝謝大家過去的愛護與支持，希望未來能繼續支持秀泰影城」；此外，若持有今日秀泰影城發出的有效期限票券，可至全台秀泰影城使用。

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網友看完紛紛留言，「再見，謝謝你帶給我們的美好回憶」、「台南仁德撐住啊啊啊」、「再見了，今天去看最後一次」、「雲林北港秀泰我也覺得快不行了」、「再見了！我20歲時打工的地方」、「又一間倒了」、「記得每次來看電影都會玩籃球機來打發等待時間，謝謝再見」。

據悉，秀泰影城在台灣共有17個據點，雖然即將與其中一家說再見，但日前秀泰集團也已經宣布進駐大巨蛋園區，斥資3億打造全台特殊影廳最齊全的旗艦級影城，未來也將計畫舉行國內外影星見面會、電影行銷活動等。秀泰大巨蛋影城預計於2025年第二季正式營運，目標將挑戰全台票房冠軍。