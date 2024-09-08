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「天道盟公主」又涉案！台中翁擁地產被盯上　囚禁飯店凌虐致死

▲▼ 。（圖／資料照片）

▲「天道盟公主」竺女涉嫌在台中犯案，檢方依傷害致死等罪嫌將她起訴。（圖／資料照片）

記者白珈陽／台中報導

桃園市綽號「天道盟公主」的竺姓女子，2016年被控貪圖癌末友人吳姓男子的祖產，想方設法接近吳男，最後持鈍器打死吳男並棄屍，更一審僅認定犯棄屍罪，判刑2年，可上訴。未料竺女又故技重施，而這次犯案地點選在台中，她看上1名中風體弱的陳姓老翁名下的土地，今年初將陳擄走軟禁，並涉嫌對其以徒手、腳踏、持棍棒凌虐致死，台中地檢署近日偵結，依傷害致死等罪嫌將竺女起訴。

據悉，竺女（51歲）熟識有黑道背景的親戚，在地方上自稱「天道盟公主」、「甜甜」，她被控2016年間在桃園因得知吳姓友人擁有祖產，使計敲詐吳男房產，最後吳男被凌虐致死，遺體也被棄置山中。桃園地院一審僅認竺女犯棄屍罪判刑2年，二審雖逆轉改判12年，全案經撤銷發回，更一審維持一審2年刑度。

不料，竺女今年又於台中海線再度犯案。檢警調查，2023年底，竺女有資金需求，得知陳姓老翁名下有多筆土地，欲找陳翁配合並使用名下土地質押借款，因辦理土地質押借款須地主到場配合辦理相關文件，但陳身體中風、行動不便，竺女另外找來張姓友人幫忙看管照顧陳翁，再請江姓友人提供住宿。竺女承諾張、江事後分配利益。

2023年12月27日，陳翁不願再與竺等人同行，想要回去苗栗老家；同日深夜陳跌倒造成頭部受傷，送往醫院治療，隔天下午出院後，自行搭計程車返回苗栗住處。

不過，同年月29日，竺等人又跑到陳的住處，趁著陳翁剛出院、需要旁人推輪椅才能行動的狀態，將他帶往戶政事務所辦理地所有權狀換發、印鑑證明補發及申請土地登記謄本，並將他囚禁在台中海線的多處飯店，期間將陳翁的手機取走，讓陳無法跟外界聯繫。

今年1月8日下午，竺女與陳翁起衝突，竺女先是以徒手、持掃把方式，毆打陳頭部、胸腹部、背部及四肢，導致陳四肢、軀幹、左眼受傷；同日晚間11時許，竺用腳猛踩陳的胸部、腹部及頭部；1月9日凌晨零時許，竺同夥發現陳已失去意識，送醫發現有肋骨骨折、氣血胸、腹腔積血等嚴重傷勢，最後宣告不治。

打死陳翁後，竺女從逃生梯逃離現場，事後遭警方逮補。檢方依傷害致死、非法剝奪身體障礙之人行動自由7日以上等罪嫌起訴竺女（張、江涉妨害自由部分，另案起訴），全案將由國民法官審理。

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