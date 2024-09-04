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社會 社會焦點 保障人權

台南警破勒贖集團！惡匪山中「彈弓+鳥網」獵鴿　15人被逮

記者林東良／台南報導

台南市警刑警大隊會同第四分局、歸仁分局、白河分局、永康分局，9月2日、3日據報循線在台南市白河區、玉井區、關廟區、嘉義市西區、屏東縣縣枋寮鄉等地，聯手破獲擄鴿勒贖集團，緝獲詹姓主嫌等15人，起獲鴿網、柴刀、鴿籠、漁網、自製彈弓、彈丸等犯罪工具一批，全案依法送辦。

▲台南市警刑警大隊會同第四分局、歸仁分局、白河分局、永康分局，9月2日、3日據報聯手破獲擄鴿勒贖集團，緝獲詹姓主嫌等15人，起獲鴿網、柴刀、鴿籠、漁網、自製彈弓、彈丸等犯罪工具一批。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警方破獲擄鴿勒贖集團，緝獲詹姓主嫌等15人，起獲鴿網、柴刀、鴿籠等犯罪工具。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警刑警大隊會同第四分局、歸仁分局、白河分局、永康分局，9月2日、3日據報聯手破獲擄鴿勒贖集團，緝獲詹姓主嫌等15人，起獲鴿網、柴刀、鴿籠、漁網、自製彈弓、彈丸等犯罪工具一批。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警方指出，70歲詹姓主嫌為首的犯罪組織，長期鎖定台南及嘉義等山稜線、河床地私設捕網盜捕賽鴿，捕捉被害人飼養之賽鴿入網後，再聯繫被害人實施恐嚇取財，藉此牟利。

▲台南市警刑警大隊會同第四分局、歸仁分局、白河分局、永康分局，9月2日、3日據報聯手破獲擄鴿勒贖集團，緝獲詹姓主嫌等15人，起獲鴿網、柴刀、鴿籠、漁網、自製彈弓、彈丸等犯罪工具一批。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市警刑警大隊會同第四分局、歸仁分局、白河分局、永康分局，9月2日、3日據報聯手破獲擄鴿勒贖集團，緝獲詹姓主嫌等15人，起獲鴿網、柴刀、鴿籠、漁網、自製彈弓、彈丸等犯罪工具一批。（圖／記者林東良翻攝，下同）

案經報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，專案小組歷經長期蒐證，見事證成熟於9月2日、3日，動員台南市警刑警大隊科技犯罪偵查隊、偵一隊、偵三隊、第四分局、歸仁分局、白河分局及永康分局等40餘名警力，同步於台南市白河區、玉井區等、嘉義市西區及屏東縣枋寮鄉等地執行搜索及拘提，現場查獲詹姓主嫌及顏姓共犯等15人之犯罪集團。

▲台南市警刑警大隊會同第四分局、歸仁分局、白河分局、永康分局，9月2日、3日據報聯手破獲擄鴿勒贖集團，緝獲詹姓主嫌等15人，起獲鴿網、柴刀、鴿籠、漁網、自製彈弓、彈丸等犯罪工具一批。（圖／記者林東良翻攝，下同）

專案人員在台南市關廟區一帶山區查獲詹姓主嫌等5人時，犯嫌正架網抓捕賽鴿，現場查扣鴿網6批、柴刀2支、鴿籠、漁網、自製彈弓2把(含彈藥）、彈丸8顆、鉛丸4顆、無線電4支、對講機5支、童軍繩、彩帶、長短竹竿、手機17支及作案車輛1部等證物，也及時防止約500隻賽鴿受害，警方呼籲被害人到刑大報案，以清查被害所得擴大究辦。

▲台南市警刑警大隊會同第四分局、歸仁分局、白河分局、永康分局，9月2日、3日據報聯手破獲擄鴿勒贖集團，緝獲詹姓主嫌等15人，起獲鴿網、柴刀、鴿籠、漁網、自製彈弓、彈丸等犯罪工具一批。（圖／記者林東良翻攝，下同）

賽鴿活動常見鉅額賭資，為不法歹徒所覬覦，衍生擄鴿勒贖、恐嚇取財、詐欺等犯罪問題，刑大大隊長張文源呼籲，市民朋友應該培養正當的休閒活動，賽鴿活動牽涉治安問題廣泛，無論是賭博、恐嚇取財、竊盜等問題，檢警獲報定會全面掃蕩，澈底溯源瓦解犯罪源頭，杜絕衍生其他不法犯罪，淨化治安、改善社會善良風氣。

▲台南市警刑警大隊會同第四分局、歸仁分局、白河分局、永康分局，9月2日、3日據報聯手破獲擄鴿勒贖集團，緝獲詹姓主嫌等15人，起獲鴿網、柴刀、鴿籠、漁網、自製彈弓、彈丸等犯罪工具一批。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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