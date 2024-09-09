王定宇諷柯文哲「慢得拉」　黃國昌轟不入流：我不會稱他王八千

記者陶本和／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉入京華城弊案，遭到收押禁見。柯文哲妻子陳佩琪在8日的街講活動上，透露檢調登門搜索當天，柯文哲是因在廁所上大號才沒有開門，這被民進黨立委王定宇嘲諷是「慢得拉」。對此，民眾黨立委黃國昌9日則表示，王定宇評論不入流，沒有必要回應，「我回應王定宇的事情，不會稱呼他是王八千」。

▲民眾黨立委黃國昌。（資料照／記者周宸亘攝）



民眾黨8日晚間舉行首場街講活動，號稱吸引上萬名支持者參與，而陳佩琪在演說中，還原檢調登門搜索當天，之所以1個小時沒有開門的原因。她表示，那天柯文哲是在廁所洗澡上大號，沒有接電話是因為手機轉靜音，沒有所謂「意圖滅證」。

此外，民眾黨立委吳春城在演說中則形容柯文哲是「台灣的曼德拉」。他表示，柯文哲就像是曾經坐過黑牢的南非已故前總統，已經做好長期抗戰準備，關多久都沒關係。

陳佩琪、吳春城的言論，引起眾多議論，而王定宇則把上大號、曼德拉連結在一起嘲諷地說，柯文哲難道是「慢得拉」？對此，黃國昌9日受訪時表示，王定宇的評論不入流，沒有回應的必要，「就像是我回應王定宇的事情，我不會稱呼他是王八千」。

黃國昌表示，媒體跟檢調聯手污衊柯文哲的人格，柯文哲現在一句話都不能說，雙手雙腳被綁著，任由大家對他拳打腳踢，連還嘴都沒有辦法，相信陳佩琪在這個情況下，看不下去才會做出相關回應。

至於王定宇之所以被嘲諷是「王八千」，是因過去他與民進黨市議員顏若芳被週刊捕捉到，一同進出顏若芳的私人住處。當時，他們對外表示，並非外界所質疑有任何感情往來，顏若芳是房東、王定宇為租客，房租為每月8000元。

★未經判決確定，應視為無罪