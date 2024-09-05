月薪3萬「怎麼買iPhone16？」　全場曝2招：打工仔都能買

▲iPhone 16模型機曝光。（圖／「少白老師」授權引用）



網搜小組／劉維榛報導

iPhone 16將在下周二（10日）曝光，而一名網友好奇拋問，最便宜的iPhone Pro也要3萬5000元左右，看到一票人都喜歡拿哀鳳，那麼「30K小資族都怎麼買iPhone的，有卦嗎？」文章曝光後，網友紛紛直呼2招就能輕鬆入手，「刷卡分期付款呀，很難嗎？」「電信費拉高不就有了，打工仔都能買」。

一名網友在PTT以「月薪30K的小資族都怎麼買iPhone？」為標題開啟話題，他假設日常消費，房租1萬、三餐與娛樂費算1萬5000元，3萬薪水等於剩下5000元左右，甚至更少。

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原PO也粗略計算，最便宜的iPhone Pro大約3萬5000元來算，「買一支大概要存7個月的錢！」

對此，原PO感到無比納悶，「我看台灣基本上人手一支，尤其是女生好像沒有不是用iPhone的...30K小資族都怎麼買iPhone的，有卦嗎？」

文章曝光後，一票人也直呼，可提高資費，或是分期就能無痛入手新機，「刷卡分期付款呀，很難嗎」、「35000/5年/12月=584元，一個月存584元就有了阿，iPhone號稱能用10年，到現在還有人在用6-7年前的機款」、「分40期，過一年賣掉保值」、「分期2年，換約剛好啊」、「我都分期24個月」、「分期付款，誰跟你一次掏3萬5」、「找分期最長的刷下去」、「幹嘛存錢，分期付款60個月，用五年換機」；「把電信資費拉高就可以輕鬆入手」、「電信費拉高不就有了，打工仔都能買」。

也有人回應，、「目前使用哀鳳約8年！剛換電池，希望可以再撐下去」、「一支可以用5年，其實不貴吧」、「以前的iPhone很耐用，現在的感覺沒那麼耐」、「手機超過8年，我覺得就明顯不好用」。

外傳iPhone 16會加入AI功能、全面改用觸控按鍵，以及出現新色「古銅色」等。知名數位創作者「少白老師」在Threads也分享新機外觀，「太快拿到了吧？我也嚇到，iPhone16雙後置垂直排列，坦白說滿好看的，我有預感這支會大賣，你喜歡新設計嗎？」

另外，根據《wccftech》報導，杜拜電子零售商Sharaf DG日前發布14秒影片，疑似是iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max的「三眼鏡頭」，也暗示著可能包含新的微距鏡頭功能。