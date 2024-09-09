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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

跟蔣萬安訪美挨批　陳宥丞喊冤「有共同努力」：別掉入敵人的陷阱

▲▼民眾黨台北市議員陳宥丞與台北市長蔣萬安訪美。（圖／翻攝自Facebook／陳宥丞）

▲民眾黨台北市議員陳宥丞、林珍羽與台北市長蔣萬安訪美，卻被外界批評。（圖／翻攝自Facebook／陳宥丞，下同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案羈押禁見，民眾黨緊急應變小組召集人黃國昌日前透露，柯要支持者認真工作、正常生活，而黨公職工作也不會停下；但外界質疑2名民眾黨台北市議員陳宥丞、林珍羽陪台北市長蔣萬安出訪美國，陳宥丞於台灣時間9日上午喊冤，表示自己從志工、民眾聯繫、路權申請都有努力，請外界不要掉入敵人陷阱。

針對被外界質疑陪蔣萬安出訪美國，陳宥丞在台灣時間9日上午於臉書發文表示，「特定媒體把我們跟蔣萬安的出訪合照對比昨晚支持者上街圖，還訕笑勇敢站上肥皂箱發聲的一般公民，真是離譜至極。」

陳宥丞提及，官方出訪考察，身為中華民國首都議員，與紐約市政府、市議會、交通局、都發局等官方單位深度交流，也在紐約大都會球場換上台灣球衣與球團互動學習。因大都會球團有3位台灣人任職，分別負責行銷、球員營養及數據分析，應邀為另類的台灣之光合影比讚，期待在世界棒球最高殿堂帶給台灣更好的經驗和競爭力，沒想到特定媒體也能看圖說故事。

陳宥丞指出，現在「球隊總教練（意指柯文哲）」被國家機器拘禁身體，台灣民主法治也面對極大的信任危機，但別忘記比賽在進行中，每個人都有不同的情緒跟建議，「我們也有各自的職位和任務，所以選民服務、法律諮詢不會停；黨務和對抗不公不義的工作也正分進合擊」。

陳宥丞透露，8日晚間的上街，從港湖志工、民眾聯繫對接到北市路權的借用申請，都有他們的共同努力，希望遊行與接下來的各地說明會都能順利完成；雖然自己在美國白天考察行程滿檔，心裡的煩惱卻遠遠超過身體的疲累而無法睡好，就利用這些時間把可以幫得上忙的事情一起做完、並肩作戰。

最後，陳宥丞強調，現在沒有本錢內耗，更不要掉入敵人設下的陷阱，「當然，如果你是黨政軍媒一條龍的產業鏈，請繼續用你們認為對的方式繼續愛（害）台灣！」

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