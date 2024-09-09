「台灣曼德拉」挨批！吳春城：有何不當？　柯已做好政治受難者準備

▲吳春城出席民眾黨「集結！為台灣的司法正義站出來！」公民怒吼第一站。（資料圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押禁見，民眾黨8日晚間集結支持者於濟南路抗議司法不公，民眾黨立委吳春城透露，柯文哲曾說要當「台灣曼德拉」，引發外界批評。吳春城9日回應，柯文哲看穿執政者的權謀用心，已做好成為政治受難者的準備，台灣民主道路走了30年卻發生赤裸裸政治迫害，柯將自己比喻成「台灣曼德拉」有什麼不當之處？

針對8日晚間在舞台上說「柯文哲曾說要當台灣曼德拉」遭外界批評，吳春城9日表示，不出所料，立即遭部分特定媒體、名嘴的攻擊，還一直強調柯是因「貪汙」案件被偵辦，表面上看似如此，殊不知這正是柯文哲看穿了執政者的權謀用心，已做好成為政治受難者的準備。

吳春城提及，「無罪推定」是舉世皆然的人權，但是賴政府從對柯文哲下手約談的那一天開始，就一再採用「有罪推定、入人於罪」的偵查手段，長達近70個小時連續不斷的偵訊，再搭配特定媒體放話、誘導，製造輿論氛圍，並透過黨中央公開對司法體系下指令，「請問大家，這不是政治迫害，又是什麼？」

吳春城指出，前總統馬英九以清廉自持，最能代表馬英九意志的馬英九文教基金會執行長蕭旭岑8日也上台發言，痛斥檢調在這段過程羅織入罪、毀人人格，過去面對三中案、洩密案，檢調也是同樣手法，放消息給媒體，謀殺人格，結果最後證明馬英九是清白的。

▲柯文哲被羈押禁見。（資料圖／記者李毓康攝）

吳春城說，政治評論人陳文茜也發出不平之鳴，認為柯文哲提出拒絕夜間偵訊是合乎司法程序，否則將構成疲勞審訊，沒想到卻因此被逮捕，「還以為這種事在戒嚴時期才會發生」，而些發言都印證了這就是政治辦案、政治迫害。

吳春城認為，事情發展至今，大家看到的都是檢方刻意對外釋放一些似是而非、含混不清的所謂「證據」，卻是連最重要、也是最基本的金流都沒看到，檢察官如果真的掌握了確切事證，只要事證真實、明確，就請立即將柯文哲起訴，外界也不會對司法有所置喙。

吳春城強調，但檢方、賴政府自知站不住腳，只能不斷透過所掌握的媒體、名嘴對柯文哲做人格毀滅，台灣的民主道路已經走了30年，卻還發生這樣赤裸裸的政治迫害事件，「柯文哲將自己比喻成『台灣曼德拉』又有什麼不當之處？」

吳春城稱，對於執政當局動用國家機器做政治迫害，柯自始至終瞭然於胸並態度坦然，在被北檢帶走之前，特別對記者表示「非常坦蕩、知道自己沒有問題」，更在預知第二次羈押庭將會被裁定羈押前，預錄了一段對支持者「照顧好自己、認真過每一天、心存善念、盡力而為」談話影片，都可說明柯文哲確實已經以「台灣曼德拉」自許，並做好為台灣政治犧牲奉獻的準備。