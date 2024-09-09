柯文哲後「下一個追殺誰？」　他爆內幕：可能先處理這大咖

▲柯文哲移送土城看守所。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

民眾黨主席柯文哲陷入京華城案，遭羈押禁見，而外界也不禁好奇，「下一個會追殺誰？」前立委郭正亮昨發表看法，他認為，民進黨可能會先處理一審有罪的顏寬恆，「也等於是對盧秀燕的下馬威。」

郭正亮昨晚政論節目《張雅婷辣晚報》就談到，民進黨準備一個個罷免藍委，例如顏寬恆、鄭天財，鬥到國民黨立院未過半，到時讓國民黨後悔莫及，「民進黨會先處理立法院，因為離2026年還蠻久的，顏寬恆已經一審有罪，所以明年2月1日，我認為一定會發動罷免，顏寬恆是在台中嘛，也等於是對盧秀燕的下馬威。」

郭正亮直言，「未來國民黨立委會不會還有人有其他案子，這也不要低估喔！我認為，他們會針對區域立委，不會針對不分區，因為區域立委才有補選的問題，簡單講就是用司法手段。」

▲顏寬恒一審被判7年10月。（圖／記者鄧木卿攝）

最後，他也向縣市長們喊話，最好清查任內有沒有可能會被安上圖利罪的案件，也建議去查敵對陣營可能涉圖利罪的案子，「這要搞恐怖平衡才有用，不然怎麼自保都沒用。」

說到顏寬恒一案，他因涉嫌竊佔國土、沙鹿豪宅假買賣、詐領助理費等，遭檢方依法起訴，一審判貪汙7年10月、褫奪公權3年；偽造文書6月可易科罰金；竊佔國土的部分則無罪。但其須未來判決定讞，且被宣告褫奪公權，才會被解除立委職務。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：未經判決確定，應視為無罪