女大生求生活！夾娃娃機打工「薪水只有10元」　網轟：是在侮辱人

▲原PO在娃娃機店打工，竟只領到10元薪水。（示意圖，非當事店／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「扣完勞健保薪水只有10元！」一名女大生求助，暑假去娃娃機店打工，但一個月只被排6小時，傻眼的狀況來了，如標題所說的，老闆只付10元薪水，讓原PO不知所措。文章曝光後，全場幫怒轟「先確定...真的有幫你保勞健保？」「可以離職了，6小時是在侮辱人呢！」

一名女大生在Dcard表示，暑假期間在一家知名娃娃機店打工，時薪183元，但店長8月只排她6小時的班，照理來說，按照時薪計算，原PO可以獲得1098元的薪水，殊不知扣除了勞健保費用後，實際收入只有10元。

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等於6小時上了白工，讓原PO難以接受，「我剛上大一不知道怎麼算勞健保...但是我還要生活，能詢問這是什麼情況嗎？」

底下網友也看傻回應，「可以離職了，6小時是在侮辱人呢，只是綁著你然後又給你扣勞健保的工資」、「如果查完發現多扣，直接勞工局見，感覺就是看你年紀小好欺負」、「不如回家幫媽媽按摩肩膀」、「先確定...真的有幫你保勞健保」、「臨時工跟正職的勞健保算法不一樣，他是用領月薪的人去算，可以打給勞工局申訴」、「領日薪通常勞保不會另外扣錢，因為一天只要幾十塊，你老闆應該搞成月薪，然後一個月只做6小時」。

對此，有內行建議，遇到勞資糾紛可查詢健保快易通或勞保局e化服務系統，確認公司是否有替自己加保，同時要向公司申請完整的薪資條，來釐清發薪細節。