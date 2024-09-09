柯語錄挖出「絕不能接受廠商招待」！柯文哲曾爆：其他醫生都有

▲柯文哲陷京華城案。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押禁見，過往言行舉止皆被放大檢視。就有網友翻2013年的書《素人政治與柯語錄》，拍下當中一頁內容，上面用深色粗體印著「絕不能接受廠商的招待」，感嘆「以前的阿北說過絕不能接受廠商的招待，現在的阿北卻大方接受財團的招待」，引發話題。

有網友在PTT的HatePolitics板發起討論「柯文哲：絕不能接受廠商的招待」，分享《素人政治與柯語錄》其中一頁，上面用深色粗體印著一句「絕不能接受廠商的招待」。下方則是柯文哲曾說過的話，「你想想看，如果今天廠商招待你30萬好了，你覺得你要幫他賺多少錢才還得回去？所以我都不准 ICU 拿廠商的招待嘛。」

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柯文哲還說，自己跟其他的醫生差很多，「很多醫生都廠商招待出國，坐商務艙、五星級飯店，有些都還接受性招待勒。啊哈哈哈哈哈哈——(高八度笑聲)。你算算看，這樣出國一趟，來回2、30萬絕對跑不掉啦！」

原PO就感嘆，以前的柯這樣說過，現在卻言行不一，不禁嘲諷要幫忙想理由，「1.財團不是廠商，是市民」、「2.我說這句話是我還在當醫生的時候！」

貼文一出，眾人也感慨不已，「因為2、30萬太少，千萬以上就變了」、「阿北說過什麼就是他自己『做』過什麼。」「重新定義財團。」也有人酸，「要自己做過才知道招待的殺傷力啊」、「不是招待，是我們揪唱歌，包廂費AA的！」「所以現在在土城，可憐哪！」

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