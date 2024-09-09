柯文哲遭羈押「讓小草更團結」！作家預言結局：受傷的是民進黨

▲柯文哲遭羈押禁見。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

民眾黨主席柯文哲陷入京華城案，遭羈押禁見，民眾黨為此號召小草上街，不少白營大咖紛紛站上台向支持者喊話。作家「漂浪島嶼」指出，小草開始反轉了，柯文哲到底會不會被關，司法過程還很遙遠，但是小草現在越來越團結，把怒氣指向民進黨，「民眾黨一路悲催下去，頭痛受傷的是民進黨」。

作家「漂浪島嶼」在臉書發文，柯文哲被羈押後，有一派人認為小草將會投向綠營。然而，他認為現在的小草並非轉投綠營，而是在憋了一肚子氣後，決定上街挺柯文哲。他指出，如果柯文哲在京華城案中被查獲有金流問題，朝向貪瀆偵辦，那麼柯文哲人格將會一次崩盤，小草會心碎潰散。

但是目前的情況並非如此，他表示，「以爭議容積法律，扣上圖利罪嫌，二度強硬羈押，就讓人覺得有硬辦硬關的政治辦案之嫌。」他強調「辦不死的更強大」，柯文哲最後是否會被關仍是未知數，但目前的情況已經鞏固了小草的團結。

▲土城看守所外小草集結。（圖／記者陸運陞攝）



「漂浪島嶼」坦言，換句話說，司法震懾白營，逼出立院綠白合的空間全無，「未來民眾黨將是立院反民進黨的最主力，沒人敢違逆」，甚至未來總統藍白合的議題上，也會因此思考合作輪替政權的可能，「不然下次不知羈押那黨何人。」

「漂浪島嶼」指出，柯文哲在看守所裡反而比較幸福，不用面對媒體包圍，還可培養司法冤獄的政治資歷，「甚至配合全國小草大抓狂，出演絕食抗議悲情，到時全劇最高潮，連國際都會關心」，然而事情發展到現在，開始反轉，「民眾黨一路悲催下去，頭痛受傷的反而是民進黨」。

※未經判決確定，應視為無罪。

※本文獲「漂浪島嶼」授權轉載。