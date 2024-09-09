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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

見柯文哲遭遇！讓他PTSD復發喘不過氣　陳水扁憶往事：痛苦吞滿腹

▲▼柯文哲、陳水扁出席《堅持—陳水扁口述歷史回憶錄》新書發表會。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲昔日出席陳水扁新書發表會。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城弊案，遭裁定羈押禁見、移送土城看守所，前總統陳水扁8日貼出合照，寫下「同是天涯淪落人」，引起外界議論。對此，陳水扁今（9日）再度表示，一張合照，讓有些人大作文章，為什麼除了政治還是政治？他回憶往事，自己在「鬼地方」生病，第一個主張成立民間醫療小組的是柯文哲，如今看到柯進到熟悉的牢房；再回想當年女兒被媒體霸凌，這都讓他「創傷後壓力症候群PTSD」復發，三不五時心悸甚至喘不過氣來！

陳水扁表示，一張與柯文哲的合照，讓有些人大作文章，想像力太豐富了吧！為什麼除了政治以外，還是政治？

陳水扁回憶，自己在「鬼地方」生病了，第一個主張應成立阿扁民間醫療小組並親自擔任召集人的是柯文哲。當年沒幾個醫師敢站出來，辯護律師更一位難求，有人辦了一半就解除委任去投靠當權派。

陳水扁說，因為自己罹患以額顳葉為主的腦神經退化症，在保外就醫期間，柯市府文獻館搶先為他出版第一本回憶錄，書名叫《堅持》。而最近勤練書法的自己，特別寫「堅持」來感謝柯市長，無關政治也不涉司法。

陳水扁再說，他沒看過京華城等案的卷證，更不是承辦該案的律師或院檢，不能也不會去做輿論審判的幫兇。

陳水扁提到，自己曾擔任鄭南榕的辯護律師，沒想到當事人與律師，雙雙關進到看守所，同為天涯淪落人。如今看到柯醫師，與照顧過的受刑人阿扁，也進到熟悉的禁見牢房；再回想當年女兒被媒體霸凌，從台北堵到紐約，連小孩都被學校家長拉布條拒絕入學。

最後，陳水扁感嘆，這都讓他的「創傷後壓力症候群PTSD」再度復發，三不五時心悸甚至喘不過氣來！心事誰人會知，痛苦吞滿腹！

 ★未經判決確定，應視為無罪

▼陳水扁寫下書法「心事誰人會知，痛苦吞滿腹」。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁）

▲▼陳水扁寫下書法「心事誰人會知，痛苦吞滿腹」。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁）

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