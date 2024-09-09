直言柯文哲全身而退將直取2028！　黃暐瀚：若犯罪民眾黨也將滅亡

▲柯文哲遭上銬羈押禁見。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案，遭羈押禁見，移送土城看守所，民眾黨8日「集結」支持者抗議司法不公，全黨展現力挺決心。對此，媒體人黃暐瀚今（9日）表示，全黨挺一人，顯然民眾黨直接綁定黨主席柯文哲，沒有「登出機制」，結果將是「一損俱損，一榮俱榮」，未來若全身而退，柯文哲將聲勢大旺！甚至直取2028，反之，若被判定犯罪，那民眾黨也將一起「滅亡」。

黃暐瀚表示，黨主席被收押，民眾黨支持者上街聲援，期待阿北早日回家，合情合理。說「相信阿北的清白」可以；說「綠色恐怖、司法迫害」就給人不相信檢調，不尊重司法的感覺；至於直接要求總統「放人」！那就更是退回極權時代，誤以為總統是皇帝，可以指揮錦衣衛，可以判生死。

黃暐瀚認為，全黨挺一人，一人即全黨！顯然柯文哲就等於民眾黨，民眾黨就是柯文哲。過往台灣政治人物遇到司法糾纏時，黨與人之間，都存在著「登出機制」。

黃暐瀚指出，例如，2007年「馬英九特別費案被起訴辭黨主席，吳伯雄接手黨務」、2008年「陳水扁涉案八月主動退黨，蔡英文五月選上黨主席」、2023年「高虹安遭起訴辭黨務，隔年一審有罪」、2024年「鄭文燦涉案收押，民進黨停權三年」、2024年「政治獻金處理不當 李文宗、端木正開除，總幹事黃珊珊停權三年」。

黃暐瀚說，只是事情辦砸了，沒被約談、沒有收押的黃珊珊，都直接停權三年了，萬一柯文哲後續真的被起訴，黃國昌判定，100%會起訴，那民眾黨是不是也要照之前黨員的標準處理？但目前看來，不會。

最後，黃暐瀚總結，也就是說，現在民眾黨直接綁定黨主席柯文哲，沒有登出機制，這結果將是「一損俱損，一榮俱榮」。未來柯文哲若能全身而退，甚至證明司法迫害，則柯文哲與民眾黨將聲勢大旺！甚至直取2028，反之，若觸法事證陸續被提出，柯文哲被起訴，被判定犯罪，那與柯綁死的民眾黨，也將一起「滅亡」。

▼柯文哲2024年參選總統。（圖／記者黃克翔攝）