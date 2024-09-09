金門議長洪允典遭提罷免！今投票僅8議員到場　人數未過半流會

記者林名揚、劉人豪／金門報導

金門縣議長洪允典日前被爆公器私用，將議會職員當作私人幫傭，及濫用機關用地蓋違建招待所等，甚讓議員看不下去提案罷免洪允典，金門縣議會今（9）日進行罷免投票，因為未達法定人數宣布流會，僅8位議員到場、6人完成簽到，無法舉行投票。

▲金門縣議長洪允典罷免投票今進行，因人數不足無法舉行投票。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

洪允典日前被爆公器私用，將議會職員當作私人幫傭，及濫用機關用地蓋違建招待所等，甚至還介入隸屬縣府公營事業的金門酒廠人事案，囂張行徑讓議員看不下去，提案罷免洪允典。

罷免投票今進行，副議長歐陽儀雄表示，因為清點人數後，簽名簿上只有6位，未達法定開會人數，所以宣布流會。依地方制度法等規定，罷免投票的通過門檻必須符合兩項條件，包括議員總額過半數出席，以及出席總人數三分之二同意。金門縣議員共19席，投票當天需要一半以上、至少10位議員出席才能投票；今日僅8位議員到場、6人完成簽到，無法舉行投票。

簽到的6名議員為歐陽儀雄、周子傑、蔡水游、吳佩雯、洪成發、許玉昭，許大鴻超時簽名，董森堡人到未簽名。周子傑表示，人數未過半，因為提案人9位，今天只有8位出席，尊重每個議員的選擇，只有是非沒有對錯。

▲副議長歐陽儀雄表示，未達法定開會人數。（圖／記者林名揚翻攝）

董森堡說，以後議事還是要好好的進行，議員之間開會要多一些溝通跟協調，議事獨斷的話對整個運作不是很順暢，不管是要投贊成或是要投反對的，兩方應該找個時間坐下來溝通協調一下，今天縱然人數不足，可是到場的議員還是有8位，議員沒有過半的話是議事也是很難運作，希望說整個議會的運作能夠順暢，府會之間能夠互相制衡跟進行。

▲金門縣議長洪允典。（圖／記者林名揚翻攝）