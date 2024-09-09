花蓮野營溯溪團19人困沙洲！怪手暗夜救援　吉普車吊起慘況曝光

記者王兆麟、黃彥傑、莊智勝／花蓮報導

花蓮縣萬榮鄉二子山產業道路8日下午溪水暴漲，導致一對嘗試駕駛吉普車渡溪的父子當場被沖走，釀成父死子失蹤慘劇，另沙洲上還有7車、19人(10男9女)受困；昨晚間挖土機到現場支援，先將溪水分流後，再進行填土，於凌晨1時順利協助19人全數脫困。後續怪手也協助將該輛被沖走的吉普車撈起，車身板金已被溪床石頭撞得爛毀變形、慘不忍睹。

▲怪手將吉普車撈起時，車況已經殘破不堪。（圖／記者黃彥傑翻攝）

警消指出，該野營溯溪團一行共8車21人，8日當天入山溯溪，未料午後出現雷陣雨，導致溪水暴漲，一行人全數受困沙洲；其中林姓男子表示，他駕駛的吉普車是四輪傳動，可嘗試渡溪，其他人隨後再跟上，未料車子駛入溪中後動彈不得，林男見狀後試圖折返，但卻當場遭暴漲的洪流沖翻，林男與2歲兒子連帶吉普車當場被沖走。

警消獲報後到場搜救，先於距事故地點下游約3.5公里處發現林男，但他已經明顯死亡，隨後搜救人員勘驗吉普車內部，並未發現2歲男童，今上午組織50人針對河道至出海口進行地毯式搜索，盼能盡快傳出好消息。

此外，受困在沙洲的19人，8日晚間透過挖土機到場協助河道分流、減弱水流後，再進行填土，終於在凌晨1時順利將19人全數載往對岸安全地點，均平安脫困。現場畫面拍下，怪手協助從河床上打撈起翻覆的吉普車，但車身已被滿布碎石的溪床撞得坑坑巴巴，車頂、車門板金多處爛毀變形，引擎蓋更是整片脫落，露出內部零件，車況慘不忍睹，足見當時溪流衝擊力道有多強勁。

▼受困的19人透過怪手載運抵達對岸，全數平安脫困。（圖／記者黃彥傑翻攝）