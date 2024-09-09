　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

花蓮野營溯溪團19人困沙洲！怪手暗夜救援　吉普車吊起慘況曝光

記者王兆麟、黃彥傑、莊智勝／花蓮報導

花蓮縣萬榮鄉二子山產業道路8日下午溪水暴漲，導致一對嘗試駕駛吉普車渡溪的父子當場被沖走，釀成父死子失蹤慘劇，另沙洲上還有7車、19人(10男9女)受困；昨晚間挖土機到現場支援，先將溪水分流後，再進行填土，於凌晨1時順利協助19人全數脫困。後續怪手也協助將該輛被沖走的吉普車撈起，車身板金已被溪床石頭撞得爛毀變形、慘不忍睹。

▲▼花蓮溯溪團吉普車渡溪遭沖走，父死2歲兒失聯，受困19人救援畫面曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲怪手將吉普車撈起時，車況已經殘破不堪。（圖／記者黃彥傑翻攝）

警消指出，該野營溯溪團一行共8車21人，8日當天入山溯溪，未料午後出現雷陣雨，導致溪水暴漲，一行人全數受困沙洲；其中林姓男子表示，他駕駛的吉普車是四輪傳動，可嘗試渡溪，其他人隨後再跟上，未料車子駛入溪中後動彈不得，林男見狀後試圖折返，但卻當場遭暴漲的洪流沖翻，林男與2歲兒子連帶吉普車當場被沖走。

▲▼花蓮溯溪團吉普車渡溪遭沖走，父死2歲兒失聯，受困19人救援畫面曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼花蓮溯溪團吉普車渡溪遭沖走，父死2歲兒失聯，受困19人救援畫面曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼花蓮溯溪團吉普車渡溪遭沖走，父死2歲兒失聯，受困19人救援畫面曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝）

警消獲報後到場搜救，先於距事故地點下游約3.5公里處發現林男，但他已經明顯死亡，隨後搜救人員勘驗吉普車內部，並未發現2歲男童，今上午組織50人針對河道至出海口進行地毯式搜索，盼能盡快傳出好消息。

此外，受困在沙洲的19人，8日晚間透過挖土機到場協助河道分流、減弱水流後，再進行填土，終於在凌晨1時順利將19人全數載往對岸安全地點，均平安脫困。現場畫面拍下，怪手協助從河床上打撈起翻覆的吉普車，但車身已被滿布碎石的溪床撞得坑坑巴巴，車頂、車門板金多處爛毀變形，引擎蓋更是整片脫落，露出內部零件，車況慘不忍睹，足見當時溪流衝擊力道有多強勁。

▼受困的19人透過怪手載運抵達對岸，全數平安脫困。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼花蓮溯溪團吉普車渡溪遭沖走，父死2歲兒失聯，受困19人救援畫面曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼花蓮溯溪團吉普車渡溪遭沖走，父死2歲兒失聯，受困19人救援畫面曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼花蓮溯溪團吉普車渡溪遭沖走，父死2歲兒失聯，受困19人救援畫面曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼花蓮溯溪團吉普車渡溪遭沖走，父死2歲兒失聯，受困19人救援畫面曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼花蓮溯溪團吉普車渡溪遭沖走，父死2歲兒失聯，受困19人救援畫面曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝）

ET快訊
快訊／確定不抗告！　柯文哲不願為難法院
直言柯文哲全身而退將直取2028！　黃暐瀚：若犯罪民眾黨也將
快訊／見2歲兒遺體　媽媽跪地痛哭
柯文哲遭羈押「小草更團結」！他預言結局：受傷的是民進黨
8車私闖管制區！父子雙亡　當地居民：要看水量別硬走
北市刑大組長抱妹喝花酒　畫面全曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／柯文哲羈押禁見！律師證實「不提抗告」：柯不願為難法院

真的不是八點檔！2騎士「流暢拉下」貨車駕駛　原來便衣警抓賊

花蓮吉普車渡溪父子雙亡！2歲童遺體打撈上岸　母崩潰跪地痛哭

網約健身女教練見面竟下藥性侵　她嚇到失業淚控：毀了我一生

8車私闖管制區！花蓮渡溪釀2死悲劇　當地居民：要看水量別硬走

桃園3歲女童撞破頭大出血　母急壞攔警車3分鐘到醫院

新加坡女待拘留室遭施暴怒告！北市警判囚4月　理由曝光

快訊／花蓮渡溪遭沖走！2歲兒找到了　遺體卡水門柵欄上

北市刑大組長當地下匯兌軍師　貪污豪送燕窩抱妹喝花酒全曝光

彎不過撞燈桿！高雄騎士「飛速自撞」多處骨折　還被開1張罰單

男遭螃蟹夾手同伴急出招救援　反被2次傷害...網笑翻：豬隊友

ASMRZ揪網紅美鳳老師「晚安大小姐」　雙人組喊話李多慧：一起跳舞吧

Energy高雄開唱道謝：沒選Bruno Mars　牛奶被虧「很多個人專輯囤貨」怒了XD

大量土石淹「整條軌道不見」台鐵和仁到崇德停駛搶通！

典典寶寶狂要奶嘴：請幫忙～　教阿嬤講英文「熱舞也在行」

李洋引退儀式激動飆淚　夢幻單打對決王齊麟

Bruno Mars高雄開唱5.5萬人朝聖　嘴甜改唱中文：寶貝我好想你

中華隊6比1戰勝日本！　睽違17年奪U18亞青冠軍

柯文哲新影片曝光！　「司法缺乏正義、盼台灣更好」

轎車雪隧內燒成火球！　濃煙灌滿隧道...雙向封閉中

快訊／柯文哲羈押禁見！律師證實「不提抗告」：柯不願為難法院

真的不是八點檔！2騎士「流暢拉下」貨車駕駛　原來便衣警抓賊

花蓮吉普車渡溪父子雙亡！2歲童遺體打撈上岸　母崩潰跪地痛哭

網約健身女教練見面竟下藥性侵　她嚇到失業淚控：毀了我一生

8車私闖管制區！花蓮渡溪釀2死悲劇　當地居民：要看水量別硬走

桃園3歲女童撞破頭大出血　母急壞攔警車3分鐘到醫院

新加坡女待拘留室遭施暴怒告！北市警判囚4月　理由曝光

快訊／花蓮渡溪遭沖走！2歲兒找到了　遺體卡水門柵欄上

北市刑大組長當地下匯兌軍師　貪污豪送燕窩抱妹喝花酒全曝光

彎不過撞燈桿！高雄騎士「飛速自撞」多處骨折　還被開1張罰單

破獲性交易業配！韓男買春5年「撰寫心得」每篇賺1萬　性愛片達5TB

快訊／柯文哲羈押禁見！律師證實「不提抗告」：柯不願為難法院

馬斯克也瘋《黑神話：悟空》！曬自己AI換臉照直呼「好眼熟」

代表馬英九挺柯文哲　蕭旭岑喊藍白團結：保持沈默下個就輪到你

平均日增9人↑　快時尚、潮牌咖啡廳進駐北屯機捷特區

初戀1句話「讓她大暈船」！陳子玄：要生5個小孩 結果被分手原因瞎爆

魔力紅Maroon 5要來了！明年2月情人節重返高雄世運

明晨亮相！iPhone 16「全系列價格曝光」　估最低2萬5入手

在地企業「堤維西」38週年慶　捐贈南消多功能六軸無人機

新人剛辦完婚禮就吵架　新郎暴怒「開車輾死伴郎」新娘也在車上

洗澡突放屁！爸學「噗噗」音效　寶寶發魔性笑聲萌爆上萬網友

社會熱門新聞

工程師陳屍信義ATT　生前反覆進出廁所

花蓮渡溪翻車「年輕爸遺體找到了」　2歲童仍失蹤

快訊／花蓮渡溪遭沖走！2歲兒找到了　遺體卡水門柵欄上

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

澎湖星級酒店9歲童泳池溺水不治！家屬悲痛報驗

大學生打工只領500　結果變惡夢遭罰10萬

25歲竹科工程師陳屍信義ATT廁所

花蓮1大1小被沖走！深夜尋獲一具遺體

醫美女員工勾搭總院長！　「爽住豪宅開名車」曖昧訊息被抓包

父死2歲兒失聯！媽媽心碎淚喊：弟弟回家了

轎車雪隧內燒成火球！恐怖濃煙瞬間灌滿隧道畫面曝

花蓮吉普車渡溪父子雙亡！母見2歲兒遺體跪地痛哭

新人牽手闖輕軌拍婚紗　高捷報警

刑大組長當地下匯兌軍師　豪送燕窩抱妹喝花酒全曝光

更多熱門

相關新聞

8車私闖管制區　花蓮渡溪釀2死悲劇

8車私闖管制區　花蓮渡溪釀2死悲劇

花蓮縣萬榮鄉二子山產業道路8日下午溪水暴漲，導致一對嘗試駕駛吉普車渡溪的父子，當場被沖走釀2死。對此，警方表示二子山區域屬於管制區域，無論從溪谷進入還是走林道，都必須先作入山申請，但目前沒有接獲入山申請。

彎不過撞燈桿！高雄男騎士「飛速自撞」多處骨折

彎不過撞燈桿！高雄男騎士「飛速自撞」多處骨折

小巴硬擠基隆路地下道卡住　司機、2女遭割傷

小巴硬擠基隆路地下道卡住　司機、2女遭割傷

父死2歲兒失聯！媽媽心碎淚喊：弟弟回家了

父死2歲兒失聯！媽媽心碎淚喊：弟弟回家了

撞擊瞬間曝光！司機走錯路「小巴直衝地下道」釀3傷

撞擊瞬間曝光！司機走錯路「小巴直衝地下道」釀3傷

關鍵字：

花蓮溯溪吉普車影音

讀者迴響

熱門新聞

席開80桌！　直擊報假帳爽吃喝

工程師陳屍信義ATT　生前反覆進出廁所

第一次洗鴛鴦浴「男友沒反應」　她傷心了！網秒懂

花蓮渡溪翻車「年輕爸遺體找到了」　2歲童仍失蹤

快訊／花蓮渡溪遭沖走！2歲兒找到了　遺體卡水門柵欄上

可能有颱風！　今下最大地區曝

許光漢放風「深夜包場酒吧」險違軍紀！親友團全到場

可能有雙颱！　最新預測曝

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

飯店毛巾用完不要丟地上！　房務員公開正確位置：感謝到爆

澎湖星級酒店9歲童泳池溺水不治！家屬悲痛報驗

新影片曝光！柯文哲：司法程序缺乏正義

大學生打工只領500　結果變惡夢遭罰10萬

00919、00929高配息恐「撐不下去」　達人示警：遭遇相同問題

破萬小草挺柯文哲　矢板明夫揭「這些人」仍占多數

更多

最夯影音

更多

男遭螃蟹夾手同伴急出招救援　反被2次傷害...網笑翻：豬隊友

ASMRZ揪網紅美鳳老師「晚安大小姐」　雙人組喊話李多慧：一起跳舞吧

Energy高雄開唱道謝：沒選Bruno Mars　牛奶被虧「很多個人專輯囤貨」怒了XD

大量土石淹「整條軌道不見」台鐵和仁到崇德停駛搶通！

典典寶寶狂要奶嘴：請幫忙～　教阿嬤講英文「熱舞也在行」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面