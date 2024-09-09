陸全面取消製造業外資准入限制　出版、中藥限制「清零」

▲杭州亞運MPC主新聞中心，內有新華書店提供多樣叢書。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭思楠／綜合報導

中國國家發改委8日發布2024年版外資准入負面清單，自11月1日起取消「出版物印刷」及「中成藥保密處方產品生產」等最後2項負面清單項目，全面取消製造業領域的外資准入限制。大陸商務部指出，未來將推動服務業有序擴大開放，包括電信、教育等領域。

據央視新聞報導，與2021年版相比，2024年版大陸外資准入負面清單刪除了製造業領域僅剩的2條限制措施，一是「出版物印刷須由中方控股」，二是「禁止投資中藥飲片的蒸、炒、炙、煅等炮製技術的應用及中成藥保密處方產品的生產」。

大陸發改委負責人指出，製造業領域外資准入限制清零，最大限度開放市場，體現了大陸對外資的歡迎態度，為全球投資者打開更廣闊天地。針對新開放領域，大陸已建立較為規範成熟的行業監管制度，未來將按內外資一致原則實施管理。

擴大「服務業」開放則是下一步目標，發改委稱，接下來將會同有關部門持續推動服務業擴大開放，並將以創新方式放寬服務業外資准入。

大陸商務部指出，推動服務業的有序擴大開放是接下來工作的重點，包括電信、教育、醫療等領域，將能吸引更多全球優質資源、技術和資金，不僅能給大陸民眾提供更豐富的、高品質的選擇，也能給全球投資者帶來巨大商機。