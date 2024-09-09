　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸全面取消製造業外資准入限制　出版、中藥限制「清零」

▲杭州亞運MPC主新聞中心，內有新華書店提供多樣叢書。（圖／記者林敬旻攝）

▲杭州亞運MPC主新聞中心，內有新華書店提供多樣叢書。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭思楠／綜合報導

中國國家發改委8日發布2024年版外資准入負面清單，自11月1日起取消「出版物印刷」及「中成藥保密處方產品生產」等最後2項負面清單項目，全面取消製造業領域的外資准入限制。大陸商務部指出，未來將推動服務業有序擴大開放，包括電信、教育等領域。

據央視新聞報導，與2021年版相比，2024年版大陸外資准入負面清單刪除了製造業領域僅剩的2條限制措施，一是「出版物印刷須由中方控股」，二是「禁止投資中藥飲片的蒸、炒、炙、煅等炮製技術的應用及中成藥保密處方產品的生產」。

大陸發改委負責人指出，製造業領域外資准入限制清零，最大限度開放市場，體現了大陸對外資的歡迎態度，為全球投資者打開更廣闊天地。針對新開放領域，大陸已建立較為規範成熟的行業監管制度，未來將按內外資一致原則實施管理。

擴大「服務業」開放則是下一步目標，發改委稱，接下來將會同有關部門持續推動服務業擴大開放，並將以創新方式放寬服務業外資准入。

大陸商務部指出，推動服務業的有序擴大開放是接下來工作的重點，包括電信、教育、醫療等領域，將能吸引更多全球優質資源、技術和資金，不僅能給大陸民眾提供更豐富的、高品質的選擇，也能給全球投資者帶來巨大商機。

ET快訊
直言柯文哲全身而退將直取2028！　黃暐瀚：若犯罪民眾黨也將
快訊／見2歲兒遺體　媽媽跪地痛哭
柯文哲遭羈押「小草更團結」！他預言結局：受傷的是民進黨
8車私闖管制區！父子雙亡　當地居民：要看水量別硬走
北市刑大組長抱妹喝花酒　畫面全曝光
快訊／2歲兒找到了！　卡在柵欄上
見柯文哲遭遇！讓他PTSD復發喘不過氣　陳水扁：痛苦吞滿腹

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸全面取消製造業外資准入限制　出版、中藥限制「清零」

男大生吃完燒烤狂拉！1週後四肢無力「換血5次」搶救...病因曝光

華為「三摺疊手機」超200萬人預定　售價預計破9萬史上最貴

陸百萬粉絲網紅遭「熟人虐殺」！兇手逃至緬甸賭博　更多內幕曝光

每天工作16小時！陸50歲外送員「車上猝死」　同行目睹嚇壞

陸企人資「神鬼操作」！偽造離職員工資料　5年領走近億資遣費

海口國家級古木「60年花梨王」被颱風吹倒　樹主痛心：上一棵賣千萬

27歲陸健身網紅「戶外溺斃」！生前最後影片被挖出　粉絲看完嚇壞

安徽霍邱「民間出土」大批宋朝古錢幣　工作人員：現場估計三四千斤

武漢一號衛星測試完畢　「0.5乘0.5」大小物體皆可清晰拍下

男遭螃蟹夾手同伴急出招救援　反被2次傷害...網笑翻：豬隊友

ASMRZ揪網紅美鳳老師「晚安大小姐」　雙人組喊話李多慧：一起跳舞吧

Energy高雄開唱道謝：沒選Bruno Mars　牛奶被虧「很多個人專輯囤貨」怒了XD

大量土石淹「整條軌道不見」台鐵和仁到崇德停駛搶通！

典典寶寶狂要奶嘴：請幫忙～　教阿嬤講英文「熱舞也在行」

李洋引退儀式激動飆淚　夢幻單打對決王齊麟

Bruno Mars高雄開唱5.5萬人朝聖　嘴甜改唱中文：寶貝我好想你

中華隊6比1戰勝日本！　睽違17年奪U18亞青冠軍

柯文哲新影片曝光！　「司法缺乏正義、盼台灣更好」

轎車雪隧內燒成火球！　濃煙灌滿隧道...雙向封閉中

陸全面取消製造業外資准入限制　出版、中藥限制「清零」

男大生吃完燒烤狂拉！1週後四肢無力「換血5次」搶救...病因曝光

華為「三摺疊手機」超200萬人預定　售價預計破9萬史上最貴

陸百萬粉絲網紅遭「熟人虐殺」！兇手逃至緬甸賭博　更多內幕曝光

每天工作16小時！陸50歲外送員「車上猝死」　同行目睹嚇壞

陸企人資「神鬼操作」！偽造離職員工資料　5年領走近億資遣費

海口國家級古木「60年花梨王」被颱風吹倒　樹主痛心：上一棵賣千萬

27歲陸健身網紅「戶外溺斃」！生前最後影片被挖出　粉絲看完嚇壞

安徽霍邱「民間出土」大批宋朝古錢幣　工作人員：現場估計三四千斤

武漢一號衛星測試完畢　「0.5乘0.5」大小物體皆可清晰拍下

快訊／柯文哲羈押禁見！律師證實「不提抗告」：柯不願為難法院

馬斯克也瘋《黑神話：悟空》！曬自己AI換臉照直呼「好眼熟」

代表馬英九挺柯文哲　蕭旭岑喊藍白團結：保持沈默下個就輪到你

平均日增9人↑　快時尚、潮牌咖啡廳進駐北屯機捷特區

初戀1句話「讓她大暈船」！陳子玄：要生5個小孩 結果被分手原因瞎爆

魔力紅Maroon 5要來了！明年2月情人節重返高雄世運

明晨亮相！iPhone 16「全系列價格曝光」　估最低2萬5入手

在地企業「堤維西」38週年慶　捐贈南消多功能六軸無人機

新人剛辦完婚禮就吵架　新郎暴怒「開車輾死伴郎」新娘也在車上

柯文哲自比台灣曼德拉　他轟：這樣的比喻不倫不類

中秋大賞 蛋黃酥禮盒X2 再加碼6袋芝麻粉、禮盒提袋X2

大陸熱門新聞

27歲陸健身網紅溺斃！生前最後影片被挖出

「木黃金」花梨王被颱風吹倒　樹主痛心

每天工作16小時！陸50歲外送員「車上猝死」

人資「神鬼操作」！偽造離職員工資料　領走近億元

陸百萬粉絲網紅遭熟人虐殺！兇手逃至緬甸賭博

安徽霍邱「民間出土」大批宋朝古錢幣 工作人員：現場估計三四千斤

日遊客逛圓明園拍照被陸網紅攔阻 網一面倒批：拿愛國當幌子蹭流量

華為史上最貴手機超200萬人預定　售價預計破9萬

謎中謎！誰建成108座神秘古塔

荷蘭擴大管制光刻機出口 陸商務部：嚴重損害相關國家企業正當權益

免費Buffet？網傳超市倒閉…民眾衝店內開吃

成龍也來光顧過！　台灣姑娘開拓「寧夏高端西餐」

男大生吃完燒烤狂拉！1週後四肢無力「換血5次」搶救

華為「三折疊神機」Mate XT規格曝 開啟預售已超40萬人下單

更多熱門

相關新聞

荷蘭擴大管制光刻機出口 陸商務部：嚴重損害相關國家企業正當權益

荷蘭擴大管制光刻機出口 陸商務部：嚴重損害相關國家企業正當權益

荷蘭政府6日宣佈，將擴大對ASML（阿斯麥，下同）晶片生產設備，包括光刻機的出口管制。對此，大陸商務部表示，荷方在2023年半導體出口管制措施的基礎上，進一步擴大對光刻機的管制範圍，中方對此表示不滿。

中國人偷挖「數百公斤」金礦　印尼求償2億

中國人偷挖「數百公斤」金礦　印尼求償2億

Zeekr極氪品牌第5款新車大陸登場

Zeekr極氪品牌第5款新車大陸登場

美理工學院　終止與中國學界合作

美理工學院　終止與中國學界合作

「摩羯」過境！9層加裝電梯只剩空殼

「摩羯」過境！9層加裝電梯只剩空殼

關鍵字：

外資准入限制中國製造業服務業

讀者迴響

熱門新聞

席開80桌！　直擊報假帳爽吃喝

工程師陳屍信義ATT　生前反覆進出廁所

第一次洗鴛鴦浴「男友沒反應」　她傷心了！網秒懂

花蓮渡溪翻車「年輕爸遺體找到了」　2歲童仍失蹤

快訊／花蓮渡溪遭沖走！2歲兒找到了　遺體卡水門柵欄上

可能有颱風！　今下最大地區曝

許光漢放風「深夜包場酒吧」險違軍紀！親友團全到場

可能有雙颱！　最新預測曝

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

飯店毛巾用完不要丟地上！　房務員公開正確位置：感謝到爆

澎湖星級酒店9歲童泳池溺水不治！家屬悲痛報驗

新影片曝光！柯文哲：司法程序缺乏正義

大學生打工只領500　結果變惡夢遭罰10萬

00919、00929高配息恐「撐不下去」　達人示警：遭遇相同問題

破萬小草挺柯文哲　矢板明夫揭「這些人」仍占多數

更多

最夯影音

更多

男遭螃蟹夾手同伴急出招救援　反被2次傷害...網笑翻：豬隊友

ASMRZ揪網紅美鳳老師「晚安大小姐」　雙人組喊話李多慧：一起跳舞吧

Energy高雄開唱道謝：沒選Bruno Mars　牛奶被虧「很多個人專輯囤貨」怒了XD

大量土石淹「整條軌道不見」台鐵和仁到崇德停駛搶通！

典典寶寶狂要奶嘴：請幫忙～　教阿嬤講英文「熱舞也在行」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面