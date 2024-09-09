136顆榴槤巧克力價值200萬！檢警驚見內藏海洛因...6人羈押起訴

▲呂男將藏有毒品的榴蓮巧克力從馬來西亞進口來台。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

南投縣1名呂姓男子今年4月間，將136顆暗藏第一級毒品海洛因的榴槤巧克力（毒品總重668公克，黑市約200萬元），從馬來西亞進口來台，經關口人員發現，檢警先是查緝到取貨的賴姓女子到案，後續在南投、台中、桃園等地，陸續查獲到呂男、鄧女等5人，全案依毒品罪移送南投地檢署偵辦，檢察官複訊後將鋁等6人聲押獲准，近日偵結起訴。

刑事局中部打擊犯罪中心在今年4月接獲關務署臺北關通報，攔查到有貨品以食品名義，自馬來西亞進口來台的可疑包裹，經查驗發現包裹內5盒榴槤巧克力，竟夾藏136顆第一級毒品海洛因，立即成立專案小組，並報請南投地檢署檢察官李英霆指揮偵辦。

專案小組監控追緝，4月18日在南投名間埋伏到出面領貨的賴姓女子，並同步追緝幕後主嫌呂男（44歲）、共犯鄧女（41歲）、張男（43歲）到案；後續檢警循線在台中、桃園地區，將負責仲介及協助運毒的林姓男子、羅姓男子查緝到案。

▲檢警查緝到主嫌呂姓男子。（圖／記者白珈陽翻攝）



刑事警察局呼籲，毒品嚴重影響社會治安及國人身心健康甚鉅，參與製造、運輸、販賣第一級毒品更為刑事重罪，一經查獲恐將面臨終生牢獄，民眾切勿以身試法。刑事警察局將持續與財政部關務署合作將毒品「攔截於關口」，並全力打擊毒品犯罪，以維護國民安居樂業之生活。