郵局出包「國軍薪水多發3.8億」　交通部急召檢討會

▲交通部要求中華郵政檢討撥薪作業和機制。（示意資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台中民權路郵局撥薪作業9月5日重複入帳，1萬0964名國軍領到雙倍薪，郵局2天狂追回3.8億元，中華郵政公司昨晚道歉並提改善方案，將研擬系統防呆機制，交通部今(8日)也召開檢討會議，督促中華郵政公司落實改正撥薪重複入帳情事，並檢討相關人員疏失和精進教育訓練。

中華郵政台中民權路郵局發放薪資爆發重複入帳疏失，交通部表示，9月6日接獲事件發生訊息的第一時間，交通部長陳世凱即甚為重視及關心，立刻要求中華郵政公司徹底查明原因，檢討作業程序流程，有效改正疏失，確保類似情形不再發生，並強化緊急應變處置能力，以提供民眾安全優質儲匯用郵服務。

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交通部政務次長伍勝園今上午邀集中華郵政公司及台中郵局等召開檢討會議，全面檢視郵政撥薪作業及相關資訊系統等流程，督責中華郵政公司研提流程優化控管方案並訂定完成改善時程，以確保不會再發生類似案件。

伍勝園也要求針對本次個案發生原因、加強複核控管程序、資訊系統強化防呆阻誤功能、相關人員疏失檢討與精進專業教育訓練、事發第一時間應有效處置等重點事項，請中華郵政公司務必確實檢討，儘速完成改善。

交通部表示，郵局據點綿密遍布全國，郵政儲金匯兌業務與民眾生活息息相關，交通部肯定郵政同仁在第一線崗位為國人提供普惠金融服務的付出，也要求中華郵政公司辦理各項業務，務必秉持謹慎、細心的主動積極態度，嚴格把關各項細節，並加強同仁教育訓練，落實標準作業流程，以確保客戶權益，提供更優質的郵政服務，共同維護郵政百年可靠信賴聲譽與品牌。