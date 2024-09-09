保時捷跑車囂張停路中！車主傻眼：我車不在那...又是假車牌

▲台中一名張男囂張將保時捷停在路中，結果警方通知車主到場，他稱自己根本沒把車子停在該處，結果是一名張男偽造車牌上路。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中一名52歲張男，日前開著要價327萬起跳的保時捷718雙門跑車上路，結果把車子巷弄停在路中閃人，居民無法通行報警，員警也依規舉發、通報拖吊，結果「車主」到場卻說自己車輛沒有在員警所述地點，才揭開又是一台掛假車牌的車輛。

第五警分局追查，受害車主的車輛也是一台黑色保時捷，但車款有所不同。經警方調閱張男行車軌跡，發現他是從北屯區景賢路一處社區駛出，後來才將車子停在中清路2段該巷弄，讓員警確定張男涉嫌偽造車牌。

▲▼警方調閱數十支監視器，追出張男住在北屯區景賢路一處社區。（圖／記者許權毅翻攝）



檢警向地院聲請搜索票，前往該社區搜索，也查扣該輛保時捷、2面車牌，張男則坦承2022年因酒駕遭到扣牌，才會在今年異想天開，在購物網站搜尋「車牌」，購得2塊車牌，從今年3月至今上路僅3次，出發點僅是擔心車子久沒發動會故障，全案警詢後依偽造特種文書移送地檢署偵辦。

▲張男聲稱，是因為酒駕遭到扣牌，才會上網購買假車牌懸掛。（圖／記者許權毅翻攝）



警方呼籲，有鑑於近日偽、變造車牌氾濫，影響民眾權益甚鉅。警方為有效遏止此一歪風行為，實施「淨牌專案」勤務，動員警力加強取締偽、變造車牌的違法行為，呼籲民眾勿以僥倖心態以身試法。