iPhone 16有5個升級「最大賣點」揭！將開啟歷史升級週期

▲蘋果秋季發表會將推出iPhone 16。（圖／翻攝蘋果官網）



記者許力方／台北報導

蘋果（Apple）2024秋季發表會將在台灣時間10日凌晨1時登場，發布會主題為「閃耀時刻」，這次推出的新品以iPhone 16系列、新一代Apple Watch以及新款AirPods為主，外界並關注蘋果AI（Apple Intelligence）的升級，並揭曉這次iPhone的「最大賣點」是一顆鍵。有分析師認為，iPhone 16系列將在AI需求背景下，開啟蘋果史上最大的升級週期。

亮點1.螢幕尺寸：

iPhone 16系列和以往一樣，將推出4款新機型，iPhone 16、16 Plus、16 Pro和16 Pro Max，並將升級重點擺在Pro系列，一般版的變化將很小。兩款Pro版的螢幕尺寸分別從6.1、6.7吋，增加到6.3、6.9吋，邊框並將縮窄1／3，整體外觀看起來更時尚。

亮點2.鏡頭升級

iPhone 16 Pro系列兩款也將升級相機鏡頭，包括超廣角1200萬像素的鏡頭升級到4800萬像素，Pro版的長焦鏡頭也將提升到5倍光學變焦，看齊上一代的Pro Max版本。

▲iPhone 16系列新色曝光。（圖／翻攝X）



亮點3.新增按鍵

兩款Pro系列手機還會有一個明顯變化，預估右側將新增一顆電容式按鍵，原理類似單眼相機的快門鍵，用於拍照、錄影，除了蘋果AI，這顆按鍵被視為iPhone 16 系列最大賣點。

亮點4.搭配AI更快的晶片

這次16、16 Plus將搭載全新的A18晶片，記憶體從6GB升級到8GB，有助於支援AI和其他功能。Pro和Pro Max則搭載性能更強的A18 Pro晶片，具有增強的神經引擎，針對AI優化，並配備8GB記憶體。

亮點5.新色

iPhone 16配色也將有新看點，Pro系列可能採取「沙漠鈦金色」，一般版則以黃色取代白色，並有新款綠色、粉色、藍色可選。

對此，Wedbush分析師認為，這次發表會將「大開眼界」，依據初步的供應鏈資訊顯示，消費者對iPhone 16的需要遠高於iPhone 15，估計目前全球約有3億部iPhone已4年多沒有升級，這次iPhone升級週期可能是歷史性的週期。這次發布會的關鍵是蘋果AI的推出，「蘋果將成為消費者AI革命的守門員」，由於蘋果和iOS生態系，掌握著全球22億iOS設備和15億iPhone的唯一鑰匙，現在可能需要將AI模型、技術整合到AI中。