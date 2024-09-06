被豪宅靈異尖叫嚇到失神奔逃　台版《地面師》一招嫁亡魂騙上億

▲新北地院書記官游立綸涉嫌洩漏個資幫忙詐騙亡者不動產遭收押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦台灣首見的「地面師」詐騙案，發現戶政、里長、警察等公務員協助蒐集個資，讓詐團篩選往生的獨居老人，以假遺囑繼承不動產轉賣，找女人頭佯裝曾與過世老翁辦理婚宴，合成2人婚宴照片，企圖補登婚姻紀錄，還有嫌犯在過世婦人家中，被突然的婦人尖叫聲嚇跑，但其他成員仍繼續盜領亡者遺產，不法所得上億元。

檢警調專案小組追查，以不動產業者蔡尚岳及律師蔡鴻燊等人為首的詐騙集團，利用政府公告獨居長者遺產繼承的程序，尋找值錢卻荒廢或無人繼承的標的，然後就如同日劇《地面師》描述情節，製造假遺囑或相關公文書，冒名繼承房產再變賣。

詐團為確保施詐過程不被揭發，會事先透過當地里長、戶政機關以及警察協助查詢亡者個資，確認亡者有無其他親屬，有時也會透過在法院工作的書記官，調查親屬資料，藉此了解親屬是否長期旅居海外。

▲律師蔡鴻燊涉嫌協助詐團公證假遺囑等文件。（資料照／記者劉昌松攝）

警方查出，蔡姓嫌犯曾和同夥持造假租約，委託鎖匠打開1名過世老婦在台北市大安區豪宅大門，但在搜尋原始不動產權狀和老婦筆跡字條時，房屋地下室和一樓儲藏室居然傳出年邁女人的尖叫聲，蔡男等3人一度嚇得奪門而出，但嫌犯夜路走多遇到鬼仍不放手，最後詐得老婦遺產數千萬元。

另外還有1名老翁身後留下新北市的房產，詐團查出老翁單身在台，竟想出夫妻繼承的招術，找來女人頭佯稱多年前與老翁辦喜酒結婚，因為過去台灣婚姻只要有公開儀式就合法，詐團就隨便找幾張老照片，把原本喜宴中的新人換臉，合成偽裝成過世老翁與女人頭的婚宴，但女人頭到戶政事務所補辦婚姻登記時，被戶政人員識破。

▲中山分局警員駱勁達3月間遭拘提後，被檢察官聲押禁見獲准。（資料照／記者劉昌松攝）

檢察官鄭少珏指揮刑事局、調查局等單位，分別在7月、9月執行2次搜索拘提行動，包括曾被爆出曾任警官卻被爆兼差當AV男優的新北地院書記官游立綸、律師蔡鴻燊、中山分局警員駱勁達等，已有7人遭收押禁見，蔡尚岳另案服刑中，至於新北市里長許政鎧等20多名被告獲交保候傳，全案持續朝詐欺、偽造文書、洩密等罪嫌方向偵辦。