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美選最後衝刺！最新民調曝：川普險勝1%　賀錦麗面臨1風險

▲▼ 美國2024年總統大選，共和黨總統候選人川普與民主黨總統候選人賀錦麗。（圖／路透）

▲ 川普與賀錦麗10日將在賓州費城舉行辯論，由ABC主辦。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統大選進入選前最後衝刺，前總統川普與副總統賀錦麗10日的唯一一場辯論會前夕，最新民調顯示兩人支持率不相上下，川普僅以1%優勢微幅領先，而賀錦麗還面臨巨大挑戰，因為仍有眾多選民認為對她和她的政策不夠了解。

《紐約時報》及錫耶納學院（Siena College）針對可能投票的選民進行全國民調顯示，川普以48%支持率小贏賀錦麗的47%，相差僅1%，在3%誤差範圍內，和7月底總統拜登剛退選後不久的民調數字基本上沒有變化。

賀錦麗接棒參選振奮民主黨人，川普在拜登剛退選後的一個月可能經歷艱困時期，但民調顯示他的支持率依然強勁。

全國民調結果和7個重要搖擺州一致，包括威斯康辛州、密西根州、賓州、內華達州、喬治亞州、北卡羅來納州與亞利桑那州，賀錦麗在這些地區的支持率不是和川普持平，就是略為領先。綜觀來看，這是場勢均力敵的選舉，誰勝誰負還不一定。

如今距離投票僅剩8周，選民對川普的看法大致底定，但許多人還不太認識賀錦麗，而這份民調便突顯她面臨的風險。有28%潛在選民表示，他們覺得有必要更了解賀錦麗，但僅9%選民認為需要更了解川普。

上述選民加上5%尚未決定或不傾向任一候選人的選民，可能使結果更難以預測。部分考慮投給賀錦麗的選民表示，他們仍希望在做出決定前可以獲取更多資訊，其中2/3特別指出，他們強烈希望了解賀錦麗的具體政策。

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