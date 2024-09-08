台灣20金稱霸達文西發明展！小學生創意「膠布變雙面膠」拿金牌

▲（左起）徐子杰、林鴻銘、張恩凱發明「單面膠台變雙面膠台的簡便結構」。（圖／中華創新發明學會提供）



生活中心／台北報導

台灣團隊參加第5屆美國AII達文西國際發明展傳回捷報，共拿下20金、8銀、3銅，以及4個大會特別獎，總成績獲得國際第一。來自台東縣豐里國小的六年級學生，自己拿起鋸子改造膠帶台，輕輕一撕，單面膠帶就變成雙面膠帶，解決校園生活的不便，一舉拿下一面金牌與一面特別獎。

中華創新發明學會執行長吳智堯表示，美國AII達文西國際發明展是由美國南猶他大學SUU，以及「全美創新發明學會」AII所主辦的國際發明展，今年有來自美、中、泰、韓等14個國家，近200件作品參加，台灣共43件作品參賽，最後總成績獲得國際第一。今年協會贊助台東縣青少年發明展得獎學子前往美國參賽，鼓勵偏鄉孩子創新思考，更一舉拿下大獎。

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台東縣豐里國民小學的六年級林鴻銘、徐子杰與四年級的張恩凱，自己動手發明「單面膠台變雙面膠台的簡便結構」。他們說，發現老師貼海報時總要用手指頭翻轉纏繞單面膠帶，不便又容易浪費，經過發想，便在膠帶台前端加裝一個C形結構，輕輕一撕就能得到「雙面膠」，C形支架還可伸縮，不用時可以收起來。這個生活化的設計一舉拿下一金、一特別獎成績。

▲台東豐里國小學生發明的「單面膠台變雙面膠台的簡便結構」。（圖／中華創新發明學會提供）



同樣獲得一金、一特別獎的，還有輔英科技大學健康美容系謝天傑教授研究團隊發明「具有四聚體結構香草素在化妝保養品之研究」，推出的「具有四聚體結構的香草素」，已取有台灣及美國專利，香草素在各種化學或物理試劑中，可作為抗突變劑、抗染色體斷裂劑，以及抗癌劑。

陽明交通大學中醫學系暨傳醫所教授林東毅與生工所副教授林子恩研究「靈芝多醣WSG裝載微針可用於抑制黑色素瘤細胞」，證實靈芝中的天然成分—水溶性靈芝多醣體（命名為WSG）可抑制黑色素瘤細胞的生長和轉移能力，獲得一面金牌。林東毅表示，未來若可成功技轉做後續開發，將成為首例透過微針系統包覆具有生物活性的中藥成分新穎應用策略。

台灣人愛喝手搖飲，卻累積大量茶渣，暨南國際大學附屬高中老師駱奕帆和廖訓章、蔡依庭、蔡孟妍、黃竑雅、陳怡潔5名學生，把將茶渣變身為為袖珍菇的培養基質，有效減少了對傳統木屑的依賴，還解決茶渣廢棄物處理問題，讓農民能以更低的成本獲得高價值的袖珍菇，作品名稱「From Tea Leaves to Mushrooms: Turning Waste into Treasure！」獲得一金。

樹德科技大學生活產品設計系師生組陳文亮與莊欣諭設計「綠能路燈裝置」作品，能以太陽能提供路燈照明電力外，燈座下方設有蓄水槽，以「連通管原理」銜接設置於地底的蓄水槽，不但可提供住宅區民眾使用，還可灑水降低空氣熱度、行道樹澆水等用途，獲一面金牌。

▲樹德科大學生設計「綠能路燈裝置」獲得一面金牌。（圖／中華創新發明學會提供）

同樣獲得金牌的還有，桃園市立永豐高中與元智大學簡廷因教授合作共同開發的作品「心導管影像辨識及評估方法」，對心血管疾病的早期預防及診斷提出了新的解決方案。

亞東科技大學工業設計系閆嬰紅老師帶領學生團隊的作品「生命之盾：互助逃生課桌」，穩固結構能有效吸收地震能量，確保課桌不變形，為學生提供堅實保護。

臺東縣立豐田國民中學師生團隊的作品「數位式顏色取樣設備」，省時環保不浪費顏料與電力使設計與創作更便利。