　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

世界第二！　國際發明展台灣獲「8金8銀4銅」...擊敗20多國

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／中華創新發明學會提供）

▲台灣參加「馬來西亞MTE國際發明展」成績亮眼。（圖／中華創新發明學會提供）

記者林妤柔／綜合報導

2020年第十九屆「馬來西亞MTE國際發明展」於台灣時間2月22日傍晚傳回捷報，受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，今年雖然前往參展人員有減少，仍拿下傲人好成績，台灣代表團共拿下8金8銀4銅以及1座醫療保健類大會特別獎，總成績排名世界第二。

由中華創新發明學會理事長吳智堯領軍的台灣代表團，今年在馬來西亞國際發明展成績依舊亮眼，今年包含波蘭、克羅埃西亞、伊朗、印度、菲律賓、越南、泰國等共20個國家，超過527件作品參賽，台灣共有24作品。

吳智堯表示，因出發前受到疫情影響，不少師生沒有前往，但他仍著「四卡皮箱」出征，親自背著台灣學子的作品，並以在當地聘用工作人員方式，先背下台灣學生作品方式，讓台灣學生作品仍能被世界看見。這次出國不易，駐馬來西亞台北經濟文化辦事處公使尹新垣也特地前往會場鼓勵台灣選手，並說，台灣學生實力堅強，才有辦法每次在國際穩扎穩打。

國際發明展常勝軍的徐子圭，這次帶著就讀國立岡山高一的兒子徐聖堯，父子檔同設計「低碳自然對流旋風燃燒爐」，再次拿下金獎。徐聖堯說，因傳統的金爐，常有燃燒不完全濃煙的問題，在傳統金爐內部再增加一個特殊內桶，增加對流及形成冷空氣護膜，再結合航太工程燃燒室廻旋杯設計產生火龍捲，可以實現完全燃燒有效降低濃煙，減少生成一氣化碳和其他有毒氣體的排放。

▲▼ 。（圖／中華創新發明學會提供）

請繼續往下閱讀...

▲徐子圭、徐聖堯父子檔共同設計「低碳自然對流旋風燃燒爐」，拿下金獎。（圖／中華創新發明學會提供）
中華大學工業產品設計學系諸美霖、巫銘紘等師生因應環境議題所創作的「消菸匿跡」解決菸害獲得金獎，作品以各國家抽菸人口對處理菸蒂的觀念並不成熟，影響環境及清潔，也造成打掃的辛苦為發想。

巫銘紘說，為了改善菸蒂造成的環境垃圾問題，裝滿的菸蒂，只要一個按鍵，熄菸桶內的菸蒂就能從底部掉出來，讓清掃簡單化，更可以提升清潔人員的打掃效率，解決菸蒂造成的垃圾問題，也讓環境更乾淨整潔。

首度參賽的國軍花蓮總醫院門急診部陳穎信醫師、戴明正院長與其團隊成員程學儒軍醫行政官、許秀珠助教等人，以發明「建構MR心肺復甦術+AED教學系統」，運用虛擬及真實混合實境科技，結合AI人工運算教學系統，使操作人員可利用語音方式及手勢控制，同時可多人進行操作並可使用自由視角觀看全場，期望模擬不同人員在急救時的角色功能，即時挽救更多的生命。發明也獲得金牌肯定。

此外，唯一獲得一面特別獎的是，葡萄王生技股份有限公司以「猴頭菇預防失智症」之作品獲獎。該作品經實驗證實猴頭菇有效成分之一的猴頭素A有助於幫助神經增生。因葡萄王猴頭菇中猴頭素A的生產量為台灣業界水準之最，其研究亦深入並可望幫助老年化需求，深獲馬國評審的喜愛。

▲▼ 。（圖／中華創新發明學會提供）

▲台灣代表團參加「馬來西亞MTE國際發明展」，共拿下8金8銀4銅以及1座醫療保健類大會特別獎。（圖／中華創新發明學會提供）

值得一提的是，慈濟科大「大手牽小手」花蓮縣玉里三民國中鍾宇杰藍正及洪芷璇同學，在慈濟科大老師羅淑芬和大專生高旖旎協助下，發明了「愛玉製作隨行杯」，考量傳統上愛玉果凍是以雙手搓洗產生果膠，過程中易因雙手不淨而有衛生疑慮，且過程繁瑣耗時且無法隨時製作，高旖旎說，他們發明愛玉專用果汁機，除了攜帶方便，只要按壓啟動攪拌按鈕，將愛玉籽攪拌釋放果膠，擠壓過濾膜淨置10分鐘，旋轉吸管即可享用乾淨的愛玉。發明也獲得銀牌獎。

三民國中校長鄭健民表示，偏鄉孩子有機會學習科技創新的能力，透過參加2020年馬來西亞國際發明展來拓展視野，看到偏鄉孩子在展場中努力介紹自己所發明的產品，不僅讓大家了解產品設計的巧思，也讓世界對台灣有更深一層的認識。

以及羅東高工電子科教師楊鈞凱帶領四名學生吳中仁、陳信瑋、林冠宏、陳毓瑄，以飛機安全起飛AR模擬，作為飛行訓練使用，發明也獲得青少年組銀牌肯定。

ET快訊
病毒全吃下肚！他觀察「南韓廁後習慣」讓疫情失控　網曝：吃飯方
南韓旅遊警示調升「黃色」！外交部：國人檢討應否前往
肺炎疫情攻陷大陸監獄！劉樂妍悲喊「快救我的國家」：我願意去
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

彰化捐血250C.C送50片口罩！清晨4點有人排隊　250張號碼牌10分鐘發光

台南武聖夜市傳4月底熄燈　市府：尚未接獲任何訊息

可下半年出發！AirAsia最狂「0元機票」促銷　飛澳洲單程也只要1千7

世界第二！　國際發明展台灣獲「8金8銀4銅」...擊敗20多國

先不省水了！交通場站、景區水龍頭改正常出水　林佳龍再曝防疫下一步

整日戴口罩「悶出口臭」！他用口腔噴劑仍無解　過來人「曝關鍵」解答了

病毒全吃下肚！他觀察出「南韓廁後習慣」讓疫情失控…網曝：吃飯方式更危險

中華航空被誤認中國籍　長樂會發起「正名請願」...8500人響應

學測成績明上午9點公布！13.3萬考生上網查詢看這裡

新北擴大補教、課照中心防疫　籲每天量測體溫再上學

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

蔣萬安要求公開24例「北部女」縣市 陳時中當場反問：公布就能安心嗎？

蕭敬騰暖唱《太陽》為疫情加油　徐佳瑩聽完瞪大眼：好聽！我好感動～

南投男「居家檢疫」2度逃跑！ 準備展開環島之旅...遭重罰15萬

鑽石公主號包機回台2hrs全數隔離 陳時中堅持「最後一人入住才離開」

嬰兒房發現毒吸管！月嫂認了...　「新生兒驗出安毒」母親每晚痛哭

《單身濟斯之歌》唱出魯蛇們心聲　RAP超有才！網：被狗耽誤的歌手

就醫也有黃牛！掛號價差10倍　陸配分享台、陸「5大醫療差異」

工人機車損壞「沒錢搭車去領薪」　暖警掏腰包：幫助民眾是警職責！

想生小孩必看！他們算養酷炫總花費粗估噴542萬卻喊：辛苦！但很值得

彰化捐血250C.C送50片口罩！清晨4點有人排隊　250張號碼牌10分鐘發光

台南武聖夜市傳4月底熄燈　市府：尚未接獲任何訊息

可下半年出發！AirAsia最狂「0元機票」促銷　飛澳洲單程也只要1千7

世界第二！　國際發明展台灣獲「8金8銀4銅」...擊敗20多國

先不省水了！交通場站、景區水龍頭改正常出水　林佳龍再曝防疫下一步

整日戴口罩「悶出口臭」！他用口腔噴劑仍無解　過來人「曝關鍵」解答了

病毒全吃下肚！他觀察出「南韓廁後習慣」讓疫情失控…網曝：吃飯方式更危險

中華航空被誤認中國籍　長樂會發起「正名請願」...8500人響應

學測成績明上午9點公布！13.3萬考生上網查詢看這裡

新北擴大補教、課照中心防疫　籲每天量測體溫再上學

彰化捐血250C.C送50片口罩！清晨4點有人排隊　250張號碼牌10分鐘發光

台南武聖夜市傳4月底熄燈　市府：尚未接獲任何訊息

可下半年出發！AirAsia最狂「0元機票」促銷　飛澳洲單程也只要1千7

中職／亞洲太注重變化球　納瓦洛灌輸獅投新觀念

90嬤想孫連夜外出...大園走到中壢10多里　她卻迷路遇暖警助返家

防堵新冠肺炎疫情擴散　東京奧運志工訓練營延期

不斷更新／日確診含石川中學生「學校緊急停課」義大利10城封鎖

上床見「小三腸」暖窩夫枕邊！　斜眼瞪正宮「只露1顆頭」超囂張

怨未照顧好母親兄弟聯手虐死繼父　鋁棒狂K爆頭...載回家讓他見媽一面

4歲就被拋棄！媽「離家出走18年」…她曝心酸童年：不恨了　法官裁准免撫養

億萬富豪在私人農場建「受孕樂園」　2條件才能參加...讓20女同時懷孕

生活熱門新聞

網傳「亞崴國家隊」新機台上工　口罩狂射

台南知名觀光夜市驚傳將熄燈

華航深夜送19人返台　機長廣播暖哭網友

柯文哲稱不知道案24在哪　陳時中怒批

施文儀：陳時中恐在錯誤領導下被糟蹋掉

南韓433例炸裂！台網友卻激讚高招

3縣市大雨特報　中南部空品拉警報

口罩原料能撐多久　真相曝光：台灣超猛

心理師點破：窮太久也是你的錯！

「嬰兒房搜出毒吸管」月嫂認了　網轟該死

鑽石公主號19人返台！地勤曝震撼心得致敬醫護

921地震20年憑空冒2座堰塞湖！

「溫妮vs泱泱」男粉秒揭她完美女神一面

居家檢疫14天！他「缺席母親告別式」錯過最後一面

更多熱門

相關新聞

艋舺搬進巴黎！雲門登法舞蹈殿堂

艋舺搬進巴黎！雲門登法舞蹈殿堂

雲門舞集首度登上法國國立夏佑劇院（Théâtre National de La Danse Chaillot），鄭宗龍作品《十三聲》彷彿將艋舺的生猛氣息帶進巴黎，在可容納1200席的最大表演廳迎接世界各地觀眾，全場座無虛席，而4場演出在去年11月就幾乎完售，奧爾良國家劇院更稱讚「完全值得滿場起立掌聲！」

香格里拉遠東國際飯店獲世界巧克力大賽銀牌

香格里拉遠東國際飯店獲世界巧克力大賽銀牌

新台灣之光！味味A攻佔首爾超商

新台灣之光！味味A攻佔首爾超商

「都蘭國小書包」現身巴黎時裝周

「都蘭國小書包」現身巴黎時裝周

他揭4夜市醜態：不敢推薦給外國人

他揭4夜市醜態：不敢推薦給外國人

關鍵字：

中華創新發明學會國際發明展台灣之光

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

情人夜運屍　警攔查見爆乳女郎

信號干擾台灣燈會　48架無人機突墜落

救命藥再告罄　血友病童母籲快包機

辛龍最難熬一天　劉真病危16天「甜蜜約定失約了」

謝和弦爸爸打電話道歉！

領養小黑狗！洗一洗變白臉梗犬

這項一週4次風險降6成 　謝震武驚呆了

史上最大！曾文水庫捕獲1.3米黃金大頭鰱

網傳「亞崴國家隊」新機台上工　口罩狂射

中部大媽狂咳！「高速老痰」顏噴醫生…一問嚇歪

《16個夏天》6年林心如呼叫合體！5人幫缺一

台南知名觀光夜市驚傳將熄燈

視障女搭捷運遭性騷　北捷警察出面了

劉真裝葉克膜搶救17天！辛龍有意轉院救愛妻　吳宗憲8字回應曝內幕

張藝興後空翻失誤！來不及撐住「臉和肩膀重重著地」

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ
蔣萬安要求公開24例「北部女」縣市 陳時中當場反問：公布就能安心嗎？

蔣萬安要求公開24例「北部女」縣市 陳時中當場反問：公布就能安心嗎？

蕭敬騰暖唱《太陽》為疫情加油　徐佳瑩聽完瞪大眼：好聽！我好感動～

蕭敬騰暖唱《太陽》為疫情加油　徐佳瑩聽完瞪大眼：好聽！我好感動～

南投男「居家檢疫」2度逃跑！ 準備展開環島之旅...遭重罰15萬

南投男「居家檢疫」2度逃跑！ 準備展開環島之旅...遭重罰15萬

鑽石公主號包機回台2hrs全數隔離 陳時中堅持「最後一人入住才離開」

鑽石公主號包機回台2hrs全數隔離 陳時中堅持「最後一人入住才離開」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面