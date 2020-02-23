世界第二！　國際發明展台灣獲「8金8銀4銅」...擊敗20多國

▲台灣參加「馬來西亞MTE國際發明展」成績亮眼。（圖／中華創新發明學會提供）

記者林妤柔／綜合報導

2020年第十九屆「馬來西亞MTE國際發明展」於台灣時間2月22日傍晚傳回捷報，受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，今年雖然前往參展人員有減少，仍拿下傲人好成績，台灣代表團共拿下8金8銀4銅以及1座醫療保健類大會特別獎，總成績排名世界第二。



由中華創新發明學會理事長吳智堯領軍的台灣代表團，今年在馬來西亞國際發明展成績依舊亮眼，今年包含波蘭、克羅埃西亞、伊朗、印度、菲律賓、越南、泰國等共20個國家，超過527件作品參賽，台灣共有24作品。



吳智堯表示，因出發前受到疫情影響，不少師生沒有前往，但他仍著「四卡皮箱」出征，親自背著台灣學子的作品，並以在當地聘用工作人員方式，先背下台灣學生作品方式，讓台灣學生作品仍能被世界看見。這次出國不易，駐馬來西亞台北經濟文化辦事處公使尹新垣也特地前往會場鼓勵台灣選手，並說，台灣學生實力堅強，才有辦法每次在國際穩扎穩打。



國際發明展常勝軍的徐子圭，這次帶著就讀國立岡山高一的兒子徐聖堯，父子檔同設計「低碳自然對流旋風燃燒爐」，再次拿下金獎。徐聖堯說，因傳統的金爐，常有燃燒不完全濃煙的問題，在傳統金爐內部再增加一個特殊內桶，增加對流及形成冷空氣護膜，再結合航太工程燃燒室廻旋杯設計產生火龍捲，可以實現完全燃燒有效降低濃煙，減少生成一氣化碳和其他有毒氣體的排放。

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▲徐子圭、徐聖堯父子檔共同設計「低碳自然對流旋風燃燒爐」，拿下金獎。（圖／中華創新發明學會提供）



中華大學工業產品設計學系諸美霖、巫銘紘等師生因應環境議題所創作的「消菸匿跡」解決菸害獲得金獎，作品以各國家抽菸人口對處理菸蒂的觀念並不成熟，影響環境及清潔，也造成打掃的辛苦為發想。



巫銘紘說，為了改善菸蒂造成的環境垃圾問題，裝滿的菸蒂，只要一個按鍵，熄菸桶內的菸蒂就能從底部掉出來，讓清掃簡單化，更可以提升清潔人員的打掃效率，解決菸蒂造成的垃圾問題，也讓環境更乾淨整潔。



首度參賽的國軍花蓮總醫院門急診部陳穎信醫師、戴明正院長與其團隊成員程學儒軍醫行政官、許秀珠助教等人，以發明「建構MR心肺復甦術+AED教學系統」，運用虛擬及真實混合實境科技，結合AI人工運算教學系統，使操作人員可利用語音方式及手勢控制，同時可多人進行操作並可使用自由視角觀看全場，期望模擬不同人員在急救時的角色功能，即時挽救更多的生命。發明也獲得金牌肯定。



此外，唯一獲得一面特別獎的是，葡萄王生技股份有限公司以「猴頭菇預防失智症」之作品獲獎。該作品經實驗證實猴頭菇有效成分之一的猴頭素A有助於幫助神經增生。因葡萄王猴頭菇中猴頭素A的生產量為台灣業界水準之最，其研究亦深入並可望幫助老年化需求，深獲馬國評審的喜愛。

▲台灣代表團參加「馬來西亞MTE國際發明展」，共拿下8金8銀4銅以及1座醫療保健類大會特別獎。（圖／中華創新發明學會提供）



值得一提的是，慈濟科大「大手牽小手」花蓮縣玉里三民國中鍾宇杰藍正及洪芷璇同學，在慈濟科大老師羅淑芬和大專生高旖旎協助下，發明了「愛玉製作隨行杯」，考量傳統上愛玉果凍是以雙手搓洗產生果膠，過程中易因雙手不淨而有衛生疑慮，且過程繁瑣耗時且無法隨時製作，高旖旎說，他們發明愛玉專用果汁機，除了攜帶方便，只要按壓啟動攪拌按鈕，將愛玉籽攪拌釋放果膠，擠壓過濾膜淨置10分鐘，旋轉吸管即可享用乾淨的愛玉。發明也獲得銀牌獎。



三民國中校長鄭健民表示，偏鄉孩子有機會學習科技創新的能力，透過參加2020年馬來西亞國際發明展來拓展視野，看到偏鄉孩子在展場中努力介紹自己所發明的產品，不僅讓大家了解產品設計的巧思，也讓世界對台灣有更深一層的認識。



以及羅東高工電子科教師楊鈞凱帶領四名學生吳中仁、陳信瑋、林冠宏、陳毓瑄，以飛機安全起飛AR模擬，作為飛行訓練使用，發明也獲得青少年組銀牌肯定。