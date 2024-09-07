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大陸 大陸焦點 特派現場

陸女幫朋友熬中藥「中毒身亡」！女兒憤而提告　法院判賠百萬

母親幫朋友熬中藥「中毒身亡」！女兒憤而提告　法院判賠百萬元

▲女子幫友人熬藥，卻因此一氧化碳中毒身亡。圖僅示意，與該事件無關。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

好友相助卻引發悲劇！大陸黑龍江省一名女子日前在家中為朋友熬藥時，不幸因一氧化碳中毒死亡，死者女兒氣得將母親友人告上法院。法院認為，由於雙方約定了每10副藥人民幣100元（約新台幣452元），存在雇傭關係，因此判定母親友人必須賠償。

根據陸媒《北京青年報》、《陝視新聞》報導，這名母親在家中為尹姓友人熬製中藥，沒想到在過程中，卻因一氧化碳中毒身亡，其女兒無法接受，便向要求母親熬藥的尹姓友人提出告訴。

死者女兒受訪時表示，她到現場的時候，媽媽已經躺在地上，手緊緊捂著自己的胸口，眼睛已經發灰，而她急忙撥打120急救電話後，救護人員便趕緊進行搶救措施。救護人員告訴她，媽媽已經沒有生命徵象了，她也忍不住哽咽道，「當時我就崩潰了」。

案經法院審理期間，尹姓友人並不承認雇傭關係，表示2人之間只是朋友間互相幫忙。但法院認定，雖然尹姓友人與死者是好友，基於雙方曾約定每10副藥人民幣100元，存在雇傭關係。

最終，該審判庭的庭長指出，雖然死者自身也存在很大過錯，沒有小心謹慎行事，但尹姓友人也未善盡提醒義務，因此判決尹姓友人承擔各項費用的30%，賠償死者女兒人民幣23萬餘元（約新台幣104萬元）。

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