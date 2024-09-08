嘉義鹿草涸魚文化季　重溫傳統農業文化

▲嘉義鹿草涸魚文化季重現傳統魅力，鄉民自備容器帶走現撈漁獲 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

鹿草鄉鹿東社區7日舉辦涸魚文化季，活動重現傳統涸魚牽罟的過程，捕獲的魚類全部免費發送，不少民眾自備環保容器裝走現撈漁獲，現場還舉辦精彩刺激的膠筏競渡，嘉義縣長翁章梁、鹿草鄉長嚴珮瑜、義竹鄉長黃政傑、縣議員江佩曄、詹琬蓁等人到場為競渡隊伍加油。

鹿東埤頭堀俗稱「天公堀」或「公堀」，是座位在鹿草鄉的天然埤塘，鹿東社區透過辦理埤頭堀文化活動，維持村民情感並保留傳統文化，文化季今年以「記憶的翅膀」為主題，期望將過去農村回憶與新的記憶凝聚成一雙翅膀，讓涸魚文化季順利飛翔。

嚴珮瑜說，今年有許多隊伍挑戰競速膠筏，民眾還能票選出最佳COSPLAY造型隊伍；古厝園遊市集設置各式攤位，提供鹿草鄉在地特產及異國美食；紅磚巷弄的童玩一條街設有闖關遊戲及命運大輪盤。此外民眾還能在現場參與皮影戲偶及行動蚊香器DIY，晚上泰安宮將舉辦懷舊音樂會，讓民眾乘涼聽音樂。

翁章梁說，以前各個村莊都有埤塘，埤塘本身可以防洪，也有風水意涵，以前的人都會在埤塘養魚，透過定期牽罟，將魚分給左鄰右舍，藉此凝聚村落的關係。

翁章梁也說，感謝鹿草鄉公所以及鹿東社區發展協會舉辦涸魚文化季，重現傳統農業社會的文化，這對老一輩的人來說別具意義，讓他們可以回顧從前回憶，今天也有許多年輕人參與，讓這一輩的年輕人認識過去的傳統文化，還能將魚帶回家，可謂一舉數得。