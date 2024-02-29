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嘉義鹿草圓山宮火馬祭登場　厄運全送走...畫面超震撼

▲▼ 鹿草鄉年度元宵盛事圓山宮火馬祭震撼登場 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 鹿草鄉年度元宵盛事，圓山宮火馬祭震撼登場 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣鹿草鄉圓山宮年度盛事「火馬祭」在元宵夜熱鬧登場，嘉義縣長翁章梁、鹿草鄉長嚴珮瑜、縣議員江佩曄、等人到場共襄盛舉，至大殿團拜後，由眾人齊心將火馬拉至燒馬場，引信點燃後烈焰沖天，火光四射、場面盛大。

▲▼ 鹿草鄉年度元宵盛事圓山宮火馬祭震撼登場 。（圖／嘉義縣政府提供）

圓山宮固定在元宵夜舉辦年度盛事火馬祭，「放火馬」是從清代開始的除疫儀式，藉由儀式為民眾祈福、消災解厄，中斷60年後，2021年起再次恢復舉辦。

▲▼ 鹿草鄉年度元宵盛事圓山宮火馬祭震撼登場 。（圖／嘉義縣政府提供）

圓山宮主委陳日清表示，燒火馬過去在福建沿海盛行，祈求神明指派兵馬載走瘟疫，除了控制瘟疫，也祈求五榖豐收、人丁興旺，最初將稻草紮成馬的外觀，經過時代演變，現在以燃燒紙馬為主，期待未來能延續這項放火馬的文化盛事。

翁章梁指出，燒火馬儀式從2021年起復辦，活動一年比一年盛大，有越來越多人知道元宵夜就是要來鹿草看燒火馬，這項民俗盛事在未來會更加有名，希望有更多民眾能認識這項習俗。

▲▼ 鹿草鄉年度元宵盛事圓山宮火馬祭震撼登場 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁縣長也說，燒火馬的本意是要將瘟疫厄運都載走，期望火馬也能將民眾的壞運氣帶走，只留下好運。

蔡易餘表示，火馬祭一年比一年更熱鬧，這是一項莊嚴又富有意義的文化活動，希望民眾的厄運都能被火馬載走，在龍年行大運，也祝福鹿草鄉越來越好。

嚴珮瑜表示，透過重新舉辦這項民俗盛事，讓鹿草鄉民重新找回文化與歷史，也將平安與福氣留在鹿草，謝謝今晚許多民眾前來共襄盛舉，祝福鹿草鄉未來更加活絡進步。

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