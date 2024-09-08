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川普賀錦麗辯論11日登場！　規則一次看

▲美國2024年總統大選，共和黨總統候選人川普與民主黨總統候選人賀錦麗。（圖／路透）

▲川普將與賀錦麗進行辯論。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）的競選團隊確定接受了即將與前總統川普進行的總統辯論條件；消息人士透露，雙方同意在一方發言時將另一方的麥克風靜音。辯論將於10日舉行。

《ABC新聞》4日正式公告，2位候選人都同意了辯論的形式。辯論規則與6月間川普與現任總統拜登（Joe Biden）在CNN進行的辯論形式相似，雙方團隊8月已收到這些規則。

以下是辯論的主要規則：

• 候選人在對方發言時麥克風將被靜音。
• 辯論過程中不會有觀眾。
• 候選人不允許攜帶書面筆記。
• 2次廣告休息期間，候選人不允許接觸工作人員。
• 候選人不得向對方提問。

川普本周早些時候的虛擬擲幣決定了講台位置及結束發言的順序。川普選擇了最後的結束發言，而賀錦麗則選擇了螢幕右側的位置。

雖然賀錦麗的競選團隊同意了這些規則，但他們對麥克風靜音的條件表示異議，認為這將讓副總統在辯論中處於不利地位。賀錦麗的團隊在致ABC新聞的信件中表示，「副總統賀錦麗曾是檢察官，這樣的形式會讓她無法直接跟川普對話，我們懷疑這是川普團隊堅持靜音麥克風的主要原因。」

消息指出，《ABC News》向賀錦麗的團隊保證，如果辯論中出現大量的交談，可能會選擇打開麥克風，讓公眾能夠了解發生的情況。此外，主持人將會阻止候選人不斷打斷對方，並向觀眾解釋正在發生的討論。

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