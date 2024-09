▲肯塔基州75號州際公路在7日晚間發生槍擊。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國肯塔基州75號州際公路(Interstate-75)在7日晚間發生槍擊,造成多人中彈,目前死傷不明,槍手仍在逃,警方呼籲民眾避開該處。

根據《路透社》報導,肯塔基州倫敦市(London)75號州際公路7日晚間爆發槍擊,造成多名駕駛和乘客中彈,警方獲報已趕抵封鎖現場;據了解,槍聲來自公路旁的樹林或橋樑。

警方表示,目前槍手仍在逃,呼籲民眾切勿離開住處。倫敦市長威德爾(Randall Weddle)也在臉書發文,要求民眾避開75號州際公路,使用替代路線或取消行程待在家中。

Video from the I-75 near London, Kentucky, where multiple people have been injured in a mass shooting. The suspect remains at large.pic.twitter.com/C1GlbsGeIp