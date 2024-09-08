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大排骨3菜便當「只要50元」！一票喊：太扯　在地人求低調

▲排骨便當只要50元。（圖／翻攝自爆料公社）

▲排骨便當只要50元，網友敲碗店家地點。（圖／翻攝自爆料公社）

記者曾羿翔／綜合報導

在萬物皆漲的時代，一個便當普遍都要價百元，有網友近日就分享一家超佛便當店，三菜一主菜再加一個小雞塊的便當竟然只要「50元」，貼文一出馬上引起許多人熱烈討論，「看起來便宜又好吃」、「這家別報啦，要排隊很久」。

有網友在爆料公社貼出便當菜色，從照片可以飯淋上了滷肉醬汁，上面有塊大排骨且還有三道菜，看起來十分美味。該名網友還透露，多一主菜多20元，內用還有飲料跟湯，老闆娘超佛！另外還附上店內價目表，可以看到爌肉便當、蒜泥白肉便當，以及滷雞腿便當全都只要50元，經濟便當只要35元，價格相當親民。

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▲排骨便當只要50元。（圖／翻攝自爆料公社）

▲從價目表可看見經濟便當只要35元，相當親民。（圖／翻攝自爆料公社）

貼文一出馬上引起許多網友留言討論，「看起來好好吃」、「學生的恩物啊」、「真的很扯」、「太離譜」、「大葉學生瑟瑟發抖」。更有人直接表示，「有種就爆台北有這種的店出來！」、「好便宜喔！我們這邊一個排骨便當要100元」。

真實品嚐過該便當店的網友則留言，「彰化佳佳！」、「佳佳每次用餐都超多人」、「2006年讀大學就這個價格，沒變真的很佛，而且是連量都沒變」、「懷念的味道！佳佳便當！」。

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