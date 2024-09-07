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退而不休！法界老將郭棋湧　轉任律師展開第二人生

▲前調查站政風室主任郭棋湧退休當律師。（圖／記者唐詠絮攝）

▲前調查站政風室主任郭棋湧退休當律師。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

在司法界累積33年的法學豐富經驗的郭棋湧(65歲)，司訓所29期結業，曾任司訓所組長及曾借調法務部檢察司辦事，歷任行政執行署台中及彰化等地分署長，法界資歷完整，是法界的老前輩，辦過許多大案，8月5日退休後，仍鍾情於法務工作，在員林市開設法律事務所，今天舉辦開幕茶會，現場冠蓋雲集，大家紛紛圍著他問柯文哲案。

法界號稱郭棋湧是中部地區最豐富的法律人，從最早的彰化、南投地院法官、高雄、雲林、彰化地檢署檢察官，再擔任彰化、新竹主任檢察官、台灣高檢署、司法官學院學務組組長，調查局政風室主任，33年資歷相當完整，也多次成為檢察長的熱門人選。

▲前調查站政風室主任郭棋湧退休當律師。（圖／記者唐詠絮攝）

▲前調查站政風室主任郭棋湧退休當律師許多朋友前來慶賀。（圖／記者唐詠絮攝）

郭棋湧說，當年在擔任調查站政風主任時，令他印象最深的就是爆發調查官徐宿良與黑幫結合盜賣扣押毒品案、加上富商翁茂鍾28本筆記事本事件，也牽扯不少調查官買賣股票、吃喝飲宴，雖飽受不小的壓力，但最後都讓不法份子繩之以法。

民眾黨主席柯文哲因京華城容積率提高到840%涉弊案，沒有拿到涉貪證據，為何會遭到羈押禁見不當對待，郭棋湧說，柯對容積率比率決議知不知情這很重要，從高院羈押裁定「是有表明積極介入」，若犯罪嫌疑重大、是否有串證逃亡之虞，符合這2要件便是可做為羈押的理由。

▲前調查站政風室主任郭棋湧退休當律師。（圖／記者唐詠絮攝）

郭棋湧個性溫和，口風甚緊，法界很多他的徒子、徒孫，當了律師後未來將會在法庭上針鋒相對，他強調，這很正常，在法務實務上，無論擔任任何角色，都應竭盡所長，完成角色任務。擔任律師，就是要說服檢察官或法官，相信當事人主張是對的，有效協助當事人答辯，做最有利的主張。

郭棋湧為彰化縣花壇人、8月5日退休後，回到彰化在員林市開律師事務所執業，目前兼任保四、彰師大、及大葉大學講師，3名子女中有人當醫生、其他2人繼承衣缽，女兒在地院當法官。小兒子就讀法律系，承繼衣缽事業有成，在醫界及法界成就有目共睹。

▲郭棋湧當律師。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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