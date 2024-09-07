快訊／海龍CO2外洩再增1死！　58歲男搶命18天器官衰竭不治

▲海龍風電CO2外洩釀3死 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰濱海龍離岸風電場8月20日發生二氧化碳鋼瓶外洩事件，17人送醫，造成4人命危，2人已死亡，最後一個被救出58歲劉姓男子仍處重度昏迷，搶命至今進入18天，秀傳醫院傳來噩耗，今天傍晚17時47分心搏停止過世了，醫護人員相當難過，留下2子，讓妻子更是悲痛萬分。

這起二氧化碳外洩事故造成3人死亡，據悉58歲的劉男是最後一個被救出，送醫後恢復心跳，但昏迷指數一直呈現3，使用氧氣、低溫療法治療中，升壓劑已上到最高劑量治療，急救至今進入18天，傍晚因二氧化碳吸入併代謝性腦病變與多重器官衰竭離世，家人收到噩耗相當難過，趕到醫院將遺體送回老家。

在事故發生後，劉妻情緒十分悲痛，泣訴與丈夫結婚多年，育有2個30多歲的兒子，昨天早上丈夫還買早餐給她，一個活生生的人，沒想到出門去工作、再接到電話就已躺在加護病房。面對帶水果、紅包來慰問的東元電機、海龍人員，當面要求「你們工安一定要改善，多少人命為你們賺錢」。

經檢察官初步查證，認其中施工現場負責人陳某涉有過失致死及違反職業安全衛生法等罪嫌，訊後以20萬元交保。有關事故原因，將盡速查明釐清，以追查相關人員責任。

▼彰濱海龍離岸風電場8月20日發生二氧化碳鋼瓶外洩事件，累計已造成3人死亡。

