車距僅8.5m無法閃！男無照超速撞死女騎士　無罪理由曝光

▲防汛道路屬路外。（示意圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名男騎士去年5月間無照、以時速68公里超速，與女騎士發生碰撞，女子受有顱內出血、頭部外傷致中樞神經衰竭死亡，遭檢方依過死致死罪嫌提起公訴，法官審理，死者是從防汛道路(屬路外)進入車道，2機車距離不過8.5公尺，男子無法迴避，不能將死因歸咎於超速，認為檢方所舉證據不足，因此判無罪。

判決書指出，此起死亡車禍發生於2023年5月16日凌晨5時11分許，女騎士騎乘機車行經水防道路，遭撞重傷身亡，從被告可看見女騎士進入車道的反應距離，以Google Earth量測約為8.5公尺，縱使被告依速限60公里/小時行駛，也須43.33至46.9公尺之距離才能完全煞停。

交通部公路局車輛行車事故鑑定覆議會委員證稱，原鑑定機關認為本案發生地點為無號誌交叉路口，被告未減速慢行；但被害人所行駛的路段是水防道路，認定屬「路外」，該道路為非供大眾通行，被害人是從路外起駛進入車道，因此被告不適用道路交通安全規則第93條規定，被告是否有足夠的反應時間、距離，所以認為與超速無因果關係。

法官審理，被害人所行駛的水防道路非屬道路交通管理處罰條例、道路交通安全規則所稱之「道路」，法律上被告既未被課以「行經無號誌之交岔路口，應減速慢行，作隨時停車之準備」注意義務。

被告沿道路行經該水防道路騎車時速約為66至68公里/小時，固有超速行駛違規行為，但縱使被告依速限60公里/小時行駛，也須43.33至46.9公尺之距離才能完全煞停，更何況女騎士出現到路口的距離僅8.5公尺，自然不能將被害人死亡的結果歸責於超速行為。法官認為，檢察官的舉證尚不能證明被告確有過失致死犯行。諭知無罪。全案可上訴。

▲防汛道路屬路外有管理告示牌。（示意圖／記者唐詠絮翻攝）