繳千萬棺材本恐泡湯！　彰化爺嬤控訴互助會吸金...高喊：還錢來

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一群爺嬤組自救會，控訴加入彰化縣慈愛同心老人福利會後，按時繳納互助金，如今只要連2期未繳便視同退會，如果死了，能拿回的恐不到2成，還有不少人已經繳了超過千萬元，阿嬤們哽咽的說，不僅「棺材本沒了」，不繳費就會被除籍，一生的血汗錢就這樣都沒了，真的太可惡了。

▲彰化爺嬤組自救會控訴慈愛同心老人福利會坑殺棺材本。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

今天(7日)適逢周六，福利會館休假，《ETtoday新聞雲》記者依據會員繳費單據上留下的電話，致電吳姓女理事長及賴姓常務理事，但兩人皆未接聽電話，無法得到福利會的回應。



▲加入慈善福利會有履約保證書。（圖／記者唐詠絮攝）

自救會表示，慈愛同心老人福利會於2003年成立，現在會員人數有1000多人，遍佈南彰化各鄉鎮，近年由於會員越來越少，但往生者越來越多，入不敷出，每月收會費大約在800萬元左右，卻要支出1200萬元，目前結餘款僅剩3000萬餘元。

自救會指控，福利會目前財務狀況越來越嚴重，僅變更章程不清算，幹部惡意隱瞞，一直讓善良的會員持續繳費，日前有一名女會員繳了25萬元，一旦終止只能拿回7萬元，未來恐怕只能拿回3至5萬元，但若不繳費，恐怕連半毛錢都拿不回來，真的太過分了。會員們又都是以中老人家居多，大家都焦急的像熱鍋上的螞蟻，整天擔心害怕，理事長、理監事等幹部不接電話也不出面，真的不知道該怎麼辦。

▲爺嬤拿一大疊繳費單。（圖／記者唐詠絮攝）

今天成立自救會向立委陳素月遞交陳情書，並向律師進一步法律諮詢，盼縣府能介入，要會館公布帳簿並要求停止營運，清算會館資產，將剩餘財產做合理退費，走法律途徑循司法解決，「能拿回來多少算多少」，不能任由會館假借互助名義繼續坑殺善良的無辜會員。