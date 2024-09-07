民眾黨8日開講聲援柯文哲！黨部備千條「公民絲帶」抗議司法不公

▲民眾黨明（8日）將舉辦首場公民開講聲援柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社

民眾黨主席柯文哲遭羈押禁見，民眾黨明天將舉辦首場公民開講聲援，據了解，黨部將準備上千條象徵抗議司法不公的「公民絲帶」，讓與會者將訴求寫在絲帶上，也擬安排柯文哲家人到場，並積極邀請跨黨派立委聲援。

前台北市長柯文哲被控於京華城案涉嫌圖利等罪，日前經北檢聲押獲無保請回，案經高院撤銷發回，台北地方法院5日再度召開羈押庭，並裁定柯文哲羈押禁見。

面對創黨以來最大危機，民眾黨中央緊急應變小組決議展開馬拉松式全台開講，主軸為對抗綠色新黨國與司法濫權，首場將於8日晚間6時30分於立法院濟南路登場，除訴求捍衛司法正義，並與支持者、台灣社會對話。

民眾黨今天晚間發出8日的採訪通知，並罕見採取中英文版文字敘述，盼能吸引國際媒體關注。

民眾黨人士指出，明天公民晚會將準備上千條「公民絲帶」，象徵抗議司法不公、捍衛程序正義，與會者可把訴求寫在絲帶上，現場將提供繫掛公民絲帶的裝置。

據了解，明天晚會除了民眾黨黨公職，台中市府顧問蔡壁如也將北上聲援，並安排柯文哲家人上台致詞；民眾黨部也積極邀請跨黨派立委與政治人物聲援，盼讓捍衛司法正義的聲音能擴散蔓延到整個政壇。

此外，媒體報導指民眾黨緊急應變小組、民眾黨創黨大老等人，近期私下開非正式會議時定調，先穩住腳步採集體決策運作，再找適當時間共推民眾黨立委黃國昌暫代黨主席3個月，以穩住第三勢力。對此，民眾黨人士回應，目前沒有代理黨主席一事。