老爸「偷拆8封信」女兒怒提告！　判決出爐尷尬了

▲屏東縣一名許姓父親，擅自將女兒8封信拆開，遭到女兒提告，被法官判處拘役20天，得易科罰金2萬元。（示意圖／Unsplash）

文／CTWANT

屏東縣一名許姓女子，因為長年在外工作，戶籍並沒有遷離，所以相關信件都寄到家中。沒想到，與她關係不佳的父親，竟擅自將她的8封信拆開來看，讓她一氣之下將此事告上法院，最後該名父親遭到法官判處拘役20天，得易科罰金2萬元，全案仍可上訴。

根據判決書指出，許女與父親關係不睦，2人是具有家庭暴力防治法的家庭成員關係。因此，多年來許女都是在外求學、工作，不過因為都是在外租屋，戶籍並沒有遷走，所以任何有關她的信件都會寄回屏東老家。

而在去年3月到10月間，許父收到8封許女的司法文書信件。沒想到他竟擅自將信件拆開，且事後也沒有將信件內容轉給許女，讓她一氣之下將此事告上法院。

對此，許父辯稱，自己是看到法院寄來的信，看了相當緊張，所以才會擅自將信件拆開查看內容。

不過法官認為，許父與許女2人為父女關係，本應愛護尊重，徐父竟無故開拆告訴人之封緘信函，顯然欠缺尊重他人隱私權之觀念，所為實不足取。最終依無故開拆他人封緘信函罪判處拘役20天，得易科罰金2萬元，全案仍可上訴。

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