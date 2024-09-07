記載1500沈慶京是鐵證？他分析「毀柯文哲人設」原因：為何這麼笨

▲柯文哲被羈押禁見。（資料照／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

京華城案持續延燒，有媒體報導，檢廉在民眾黨主席柯文哲家找到關鍵USB，裡頭表格記載「2022/11/1小沈1500沈慶京」。對此，國民黨桃園市議員詹江村透露，「我的筆記上面也有張善政1530」，難道等於張善政給他1530萬元嗎？那是他和對方相約下午3點半見面，「檢察官為什麼要一直用媒體獨家報導，企圖毀掉柯文哲人設？」

詹江村在臉書上發文表示，國民黨是支持度很低的在野黨，「民眾黨更不用說了！已經是不可辯解的風中殘燭」，既然雙方都是很小的在野黨，若還互相傷害，得利者就會是執政的民進黨，以及「一心一意想要統一的共產黨」。

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詹江村指出，有很多國家的小政黨為了實現理念，都會選擇和其他政黨搭配，「你是希望台灣未來更好，還是只是想解一口氣？」他強調自己的態度從頭到尾都一樣，若在野黨不維護柯文哲的法律權利，「以後碰到民進黨的迫害，就會變成也是理所當然的受害者」。

有媒體報導，柯文哲在表格上寫著「沈慶京」、「1500」。詹江村對此表示，「我的筆記上面也有張善政1530，你以為是張善政給我1530萬新台幣的鐵證嗎？不是的，是我跟張善政下午3點半要見面。」因此他實在不解，「檢察官為什麼要一直用媒體獨家報導，企圖毀掉柯文哲人設？」

詹江村認為，檢察官會這樣做，是因為現在完全沒有任何實質可以入罪柯文哲的證據，「台灣人為什麼這麼笨啊？」不過他也說，「我相信未來可能真的會有直接證據，到時候大家都會支持檢察官重判柯文哲，檢察官加油」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：未經判決確定，應視為無罪