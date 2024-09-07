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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白合下會期將全力反攻綠營2重點？　國民黨內部鬧分歧

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，5日遭到收押禁見，掀起各界熱議。前中廣董事長趙少康質疑地檢署或司法雙重標準，直呼民進黨涉及的超思、疫苗採購等案應該也要辦；另外，傳聞白營私下向藍營表示，將在下個會期全力反攻綠營兩大面向，包含刪減司法預算、修法保障司法人權。

▲柯文哲遭上銬羈押禁見。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲遭上銬收押。（資料照／記者林敬旻攝）

柯文哲捲入京華城弊案遭到收押，6日又傳出檢廉搜索柯住家時，發現一個USB隨身碟，裡面記載收取沈慶京1500萬元。對此，民眾黨駁斥檢調公然違反「偵查不公開」原則，恣意與媒體勾串違法；若檢方掌握此證據，為何不在聲請羈押時提出？卻趁柯文哲無法自辯之際操作這種片面扭曲的不明資訊，傷害柯文哲的名譽，重創台灣的民主法治與司法公信力。

▲▼趙少康 時事聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲趙少康呼籲檢調辦案不能雙標。（資料照／記者屠惠剛攝）

前中廣董事長趙少康也在臉書發文質疑地檢署或司法雙重標準，他直言，柯文哲案一看就知道有圖利沈慶京，「民進黨涉及的超思雞蛋、疫苗、口罩採購跟光電等弊案更多，為什麼都拖著沒人辦？」證據到哪裡就應該辦到哪裡，司法必須公正、辦案不能雙標，「只要選擇性辦案，就是雙重標準、就是政治追殺。」

根據《聯合新聞網》報導，國民黨內部現在分為主戰派與主合派，意見分歧，但白營私下曾向藍營表明，下個會期將全力反攻綠營，主攻刪減司法預算、修法保障司法人權等等，而藍營並未反對。不過，這個說法目前尚未獲得證實。

關於柯文哲遭收押一事，民眾黨6日上午召開中央緊急應變小組擴大會議，民眾黨立委黃國昌表示，所有與會的黨公職都鼓勵柯文哲應該要提抗告，但抗告與否是個人決定，只有柯文哲能決定，「柯主席最後所做的任何決斷，我們都支持」。

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