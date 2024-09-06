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加強防疫意識及實務經驗　台南北區公所辦登革熱防疫志工教育訓練

▲台南市北區區公所結合登革熱防治中心於9月4、6日上午9時，於分別於振興里活動中心及文元文成元美里聯合活動中心辦理「登革熱防疫志工教育訓練及實務演練」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市北區區公所結合登革熱防治中心於9月4、6日上午9時，於分別於振興里活動中心及文元文成元美里聯合活動中心辦理「登革熱防疫志工教育訓練及實務演練」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為不斷精進登革熱的防治作為，藉由此教育訓練及實務演練，讓志工更加精進登革熱相關知識，台南市北區區公所結合登革熱防治中心於9月4、6日上午9時，於分別於振興里活動中心及文元文成元美里聯合活動中心辦理「登革熱防疫志工教育訓練及實務演練」。

▲台南市北區區公所結合登革熱防治中心於9月4、6日上午9時，於分別於振興里活動中心及文元文成元美里聯合活動中心辦理「登革熱防疫志工教育訓練及實務演練」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次訓練邀請衛生局登革熱防治中心，講授認識登革熱病媒蚊生活習性、了解環境中的孳生源，並實地進行分組孳清教學，公所相關人員18位、北區33位里長及149位志工到場參加，本次受訓人員為200名，透過訓練進行各項防疫工作，加強針對高風險場域、寺廟、市場、農果園、工地及人口密集社區的登革熱病媒蚊孳生源查核技巧。

▲台南市北區區公所結合登革熱防治中心於9月4、6日上午9時，於分別於振興里活動中心及文元文成元美里聯合活動中心辦理「登革熱防疫志工教育訓練及實務演練」。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市北區區公所結合登革熱防治中心於9月4、6日上午9時，於分別於振興里活動中心及文元文成元美里聯合活動中心辦理「登革熱防疫志工教育訓練及實務演練」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

北區區長潘寶淑表示，9月份是登革熱防治最重要的月份，夏末秋初之際，最容易輕忽先前的辛勞，藉此次的訓練課程，除了推廣防疫知識，也培養更多的志工，為北區的防疫工作注入新生力軍。本次教育訓練與實務演練，可強化志工防疫意識並傳達防疫資訊給家戶民眾，平時更應確實落實巡倒清刷工作；由於去年度登革熱疫情嚴峻，登革熱防治中心也特別強調因多數登革熱感染病發時類似感冒症狀或甚至無明顯症狀，且疾病死亡率及嚴重程度不如流行性感冒、結核病、愛滋病高，致民眾對登革熱的警覺性不足，加上民眾常有儲水習慣，或誤認為登革熱的產生係因戶外環境衛生不良，故必需藉由防疫志工們在社區協助宣導並落實防疫工作，才可期許有更完善的環境生活；今年截至目前為止，北區已有2例境外確診病例，分別在成功里及正覺里，均為至東南亞國家旅遊感染確診，因此更不能輕忽，應隨時「巡倒清刷」，避免孳生病媒蚊。

▲台南市北區區公所結合登革熱防治中心於9月4、6日上午9時，於分別於振興里活動中心及文元文成元美里聯合活動中心辦理「登革熱防疫志工教育訓練及實務演練」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

夏季末期仍常有午後降雨，針對防治登革熱，無特別的技巧，除了消滅成蚊，更應該減少病媒蚊源孳生。期許經過這次訓練，能將寶貴經驗推廣給更多志工，才能幫助自己的社區，以徹底杜絕杜絕登革熱。提醒民眾有正確的居家防治觀念：「沒有蚊子就不會有登革熱」，有正確的防疫作為，才能擁有健康又怡居的生活環境。

▲台南市北區區公所結合登革熱防治中心於9月4、6日上午9時，於分別於振興里活動中心及文元文成元美里聯合活動中心辦理「登革熱防疫志工教育訓練及實務演練」。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市北區區公所結合登革熱防治中心於9月4、6日上午9時，於分別於振興里活動中心及文元文成元美里聯合活動中心辦理「登革熱防疫志工教育訓練及實務演練」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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