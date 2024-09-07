解讀「1500沈慶京」可能是指下午3點！　林智群：見獵心喜沒必要

▲律師林智群解讀柯文哲USB隨身碟，提醒公眾保持客觀態度！（圖／記者李毓康攝）

記者邱晟軒／綜合報導

京華城案持續發酵，民眾黨主席柯文哲於5日被裁定羈押禁見。《鏡週刊》報導指出，檢方在搜索柯文哲住家時，查獲一支USB隨身碟，上面標註「2022/11/1小沈1500沈慶京」。律師林智群對此指出，USB上寫的「1500」不一定指金額，可能只是時間標記，提醒外界看待證據時應保持客觀，避免過度解讀。

柯文哲於5日被裁定羈押禁見，《鏡週刊》昨（6）日晚間以獨家報導指出，檢調在搜索柯文哲住家時，發現一個USB隨身碟，上面寫有「2022/11/1小沈1500沈慶京」，時序與2022年10月18日台北市政府核發建照給予京華城相近，影射柯文哲收取威京集團主席沈慶京1500萬元。

針對週刊報導，民眾黨發布聲明強調，目前案件仍在偵查中，「若檢調如此大膽，公然違反『偵查不公開』原則，恣意與媒體勾串違法，如何讓人民信任司法還有基本可信與尊嚴？」

▲北院5日重開柯文哲羈押庭，當庭裁示羈押。（圖／記者李毓康攝）

對此，林智群在臉書發文，他認為，USB上標註的「1500」不一定指金額，也可能僅是指下午3點的時間標記。

林智群進一步強調，文件上下文應該要一起看，不管多討厭這個人，看證據還是要客觀一點，見獵心喜是沒必要的。

除此之外，資深媒體人謝曜州今天也在臉書發文表示，「2022/11/1小沈1500沈慶京」這句話，看起來怎麼看都比較像是約下午3點見面。如果柯文哲有秘帳在USB裡面，「他從家裡出來的時候，怎麼可能還會這麼大聲嗆：你們這樣對我證據在哪裡？」

謝曜州指出，況且，地院裁定的內容是還沒有金流，顯示法官也覺得是約時間。否則就不會只有圖利罪。雖然我覺得比較像是約時間見面，但案子通過後柯文哲跟沈慶京見面，還是非常奇怪。他最後斷言，「讓阿北從意氣風發突然變成落寞的一刀斃命鐵證不是這個。」

另外，前立委郭正亮也在政論節目《盧秀芳辣晚報》提出質疑，表示「1500沈慶京」這句話被大做文章，說收了1500萬。但也可能是下午3點約沈慶京，結果被下標題說收了1500萬！。

●未經判決確定，應視為無罪