「人人都可能是明天的柯文哲」　李彥秀：捍衛偵查不公開的人權

▲國民黨立委李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席柯文哲遭羈押禁見，民眾黨昨日晚間舉辦公民開講活動聲援，人潮從濟南路延伸到林森南路，小草們群起激憤，抗議司法不公。國民黨立委李彥秀今（9日）對此表示，「今天不爭取，人人都可能是明天的柯文哲」，而藍委徐巧芯寫信聲援，馬英九基金會執行長蕭旭岑更親臨現場支持，捍衛偵查不公開及基本人權，這些都應該是民主法治國家的核心價值。

柯文哲因京華城案遭收押，民眾黨第一場群眾集會運動昨日晚間登場，民眾黨號稱有2萬「小草」到場，強調民眾黨並未潰散，仍要站穩第三勢力。全場高呼「賴清德放人」、「柯P回來」，藍營友軍馬英九基金會執行長蕭旭岑站台聲援、國民黨立委徐巧芯也寫信鼓勵小草，民眾黨立委吳春城說，柯文哲曾說要做台灣的曼德拉，準備好長期抗戰，關多久都沒關係，「阿北做鬼也要把你（賴清德）拉下台」。

李彥秀指出，民眾關心的不僅是最後判決的結果，更是司法的程序正義。但卻看到廉檢從搜索、逮捕、聲押到羈押的過程，偵查程序早已激起法學界與實務界的許多討論，廉檢甚至不斷透過特定媒體放話，嚴重違反「偵察不公開」的原則，事後還用「不予證實」給大眾影射與想像的空間。

李彥秀強調，「程序正義，是基本人權，沒有政黨與顏色之分」、「今天不爭取，人人都可能是明天的柯文哲」昨天民眾黨在立院前的集會活動，訴求的不僅是司法的公平正義，更是民眾黨站穩腳步凝聚內部向心的重要關鍵，徐巧芯昨天以過來人身分，寫信聲援民眾黨和小草，批評偵查過程亂公開放話；蕭旭岑執行長到場力挺，捍衛偵查不公開及基本人權，這些都應該是民主法治國家的核心價值，也是未來在立法院會會爭取的以及主張。

