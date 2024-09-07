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2025將徵碳費！藍委憂「綠色通膨」　建築、汽車、娛樂產業衝擊大

▲▼環境部長彭啟明 行政院長卓榮泰立法院備詢 社福衛環組。（圖／記者屠惠剛攝）

▲環境部長彭啓明。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

第4次碳費審議會將在9日召開，環境部部長彭啓明日前指出，一定會在2025年1月1日起徵碳費。國民黨立委李彥秀指出，徵收碳費肯定是三方不討好的政策，擔心徵收碳費後，將帶來「綠色通膨」，未來衝擊恐怕不僅僅是一般日常的民生消費，包括建建築、汽車、甚至娛樂衝擊都將相當大，政府需做好準備，預防民眾成為「通膨難民」。

李彥秀提到，下週一，將召開第4次碳費審議會，彭啓明重申「碳費一定要收」，一定會在2025年1月1日起徵收碳費，費率初期應該不會太高，預估全台約有1.5億噸碳排放會被收取碳費。

李彥秀進一步指出，徵收碳費，肯定是一個三方不討好的政策。碳費要向企業收費、企業肯定不會開心；環保團體當然希望費率越高越好，才有經費因應氣候變遷；民眾則是擔心荷包縮水，綠色通膨虎視眈眈。因應氣候變遷，不僅是世界的潮流，更是他們對子孫負責任的態度，但是台灣也正式進入「碳有價」的時代。

李彥秀說明，未來廠商勢必投入更多的資金在先進設備與製程研發上，這些成本也將轉嫁到產品上；但是，消費者更擔心的是「預期心理與哄抬」，以全台約有1.5億噸碳排放會被收取碳費，其衝擊恐怕不僅僅是一般日常的民生消費，包括建建築、汽車、甚至娛樂衝擊都將相當大，造成萬物齊漲「加倍奉還」的結果。

針對主計總處剛剛公布八月消費者物價指數（CPI）年增率百分之二點三六，李彥秀說，已經是連續四個月超出百分之二的「楊金龍防線」的通膨警戒線，明年一月，軍公教以及基本工資都將調漲，電費是否會進一步調漲還在未定之天，現在又加上開徵碳費，對廣大的受薪階級以及中產階級而言，恐怕真的是雪上加霜。

李彥秀說，事實上，過去幾年通膨巨獸早已吃掉微薄的加薪幅度，台灣已經連續三年，受僱者實質薪資「倒退嚕」，現在「綠色通膨」又將席捲而來，民進黨政府真的要苦民所苦，「碳費」當然應該合理的徵收，但是如何兼顧人民的荷包與忍受程度，降低企業與民眾的預期心理，恐怕真的需要跨部會通力合作，否則民眾「未受其利，先受其害」成為「通膨難民」，對政府長期推動節能減碳的工作也會有重大的衝擊。
 

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