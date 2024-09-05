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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

最低工資調幅4.08%！　藍委：民進黨政府最好說嘴的「政績」

▲▼李彥秀 聯訪 李孟諺 婚外情 賴清德 台南幫 相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

勞動部4日召開首次最低工資審議會，拍板明年最低工資調漲至2萬8590元，調幅4.08%，預估將有257萬名勞工受惠。對此，國民黨立委李彥秀表示，調漲基本工資，大概是少數「蔡規賴隨」的政策，而調漲基本工資是最容易達成，也最好拿出來說嘴的「政績」，蔡英文連續八年調漲基本工資，賴清德當然不甘落於蔡後，調漲的結果與4.08%的漲幅，也是「喊價讓步」的結果。

李彥秀提到，在今天的台灣，調漲基本工資，大概連企業家都不敢公開反對。基本工資的調漲，當然有助於「基層勞工」的照顧；但超過千萬的勞工更關心的是「基本工資連續九年調漲後，勞工的生活真的有變好嗎？」答案恐怕沒有這麼樂觀。第一，本國受僱員工約在1,150萬人左右，受惠於基本工資調漲的約200餘萬人，占比僅有二成；第二，企業獲利屢創新高，但是勞工卻無法享受經濟成長的果實，以2021年為例，經濟成長率高達6.53%，但是受僱人員報酬的GDP占比僅為43.0%，創下1980年代以來的新低；第三，中產階級勞工是最辛苦的一群「調薪永遠沒我的份，物價飆漲卻是雨露均沾，」台灣已經連續三年，勞工實質薪資負成長，去年(2023)實質總薪資，更是七年來首次負成長。

「基本工資越墊越高，人民薪情卻是越來越差！」。李彥秀說，勞保局統計，2021年以「基本工資及以下級距」投保的勞工人數，較2016年增加39萬人，成長約三成，但同期間基本工資漲幅達26%，勞工經常性薪資卻僅成長7.6%，這顯示「基本工資調漲，並未帶動勞工薪水調漲，領基本工資人數反而變多。」

「但是，民進黨政府為何獨獨熱衷調漲基本工資？」李彥秀質疑，很簡單，因為調漲基本工資是最容易達成，也最好拿出來說嘴的「政績」。「笨蛋！問題在『低薪』！」連行政院秘書長龔明鑫都坦承「單純調整最低工資，恐怕不足以解決台灣普遍低薪現象」。這根本就是「請鬼拿藥單！」。

李彥秀說，過去五年，龔明鑫擔任政務委員、國發會主委，就是要為臺灣長期低薪問題負責的官員之一，如果真的有改善低薪問題，為什麼過去五年不提出來？龔明鑫說下次經發會，才要聚焦定義什麼是「低薪」的「定義」！民進黨政府果然不會讓人失望，從「定義」解決低薪問題，臺灣低薪問題難道就真的解決了一大半嗎？
 

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