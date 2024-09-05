藍委齊聚苗栗山上夜宴！韓國瑜、盧秀燕都出席　餐會談話內容曝光

▲藍委齊聚苗栗聚會，韓國瑜、盧秀燕都出席 。（圖／讀者提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨10多位立委昨晚齊聚苗栗聚餐，地主苗栗縣長鍾東錦、台中市長盧秀燕、立法院正副院長韓國瑜、江啟臣等人也都與會。據了解，晚宴由顏清標、顏寬恒做東，邀大家在立法院開議前聚會，邀約的目的為幫顏清標以及8、9月壽星慶生，不過因韓國瑜、盧秀燕等人都有出席，外界認為，不排除有為盧秀燕參選國民黨主席鋪路意味。

昨日眾立委們齊聚苑裡鎮5星級的度假飯店，該飯店位處苑裡鎮火炎山麓偏遠山區，據了解，顏寬恒選擇到這間飯店宴請大家，就是希望行程低調、不公開，目的就是為了保密。餐敘時間從18時30開始，盧秀燕則在晚間7點半左右抵達會場。

出席的藍營要角除了韓國瑜、江啟臣、盧秀燕、顏寬恒、顏清標外，前雲林縣長張榮味也陪同女兒立委張嘉郡出席，苗栗縣長鍾東錦與苗栗縣山線立委邱鎮軍則以地主身分受邀出席，此外包含立委張智倫、吳宗憲、楊瓊瓔、羅廷瑋等人也都有出席。

據與會人士透露，餐敘是在1、2個月前就已經訂好，只是立法院同仁間聯誼聚會，並無特定目的，晚宴中也完全未提及任何敏感政治議題，都只是聊些輕鬆話題，聯誼性質相當濃厚，現場也有準備生日蛋糕，除了幫顏清標慶生外，也幫8、9月壽星一同慶生，現場氣氛融洽歡樂。

