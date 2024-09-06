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新營醫院守護消防人員健康　提供南消第一大隊火災後免費高壓氧治療

▲衛生福利部新營醫院陳明智院長宣布，為全力支持南消第一救災救護大隊，幫助參與大型火災救援後感到身體不適的消防人員，免費提供「高壓氧治療單人艙」免費治療。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲衛生福利部新營醫院陳明智院長宣布，為全力支持南消第一救災救護大隊，幫助參與大型火災救援後感到身體不適的消防人員，免費提供「高壓氧治療單人艙」免費治療。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

衛生福利部新營醫院陳明智院長宣布，為全力支持南消第一救災救護大隊，幫助參與大型火災救援後感到身體不適的消防人員，新營醫院將免費提供自美國購置的先進「高壓氧治療單人艙」進行免費治療，讓消防人員經歷艱難救災任務後能迅速恢復健康，展現醫院對消防人員深切關懷與支持。

▲衛生福利部新營醫院陳明智院長宣布，為全力支持南消第一救災救護大隊，幫助參與大型火災救援後感到身體不適的消防人員，免費提供「高壓氧治療單人艙」免費治療。（圖／記者林東良翻攝，下同）

新營區台聯實業工廠9月5日發生大火，現場廠房存放大量農業半成品及成品，火勢猛烈，濃煙四起，情況危急。南消第一救災救護大隊迅速出動消防車39車警消86人及義消15人、無人機及消防機器人各1台、重機具2台進行救援。這場災難對消防人員的健康構成極大威脅，消防人員在救災時，現場若身體不適，主要是因為暴露於高溫、濃煙及有毒氣體的影響，這使得他們的呼吸系統面臨嚴重挑戰，增加了急性呼吸道損傷及一氧化碳中毒的風險。新營醫院在得知消息後，立即安排現場救災消防員進行免費高壓氧治療，以幫助他們迅速恢復。

▲衛生福利部新營醫院陳明智院長宣布，為全力支持南消第一救災救護大隊，幫助參與大型火災救援後感到身體不適的消防人員，免費提供「高壓氧治療單人艙」免費治療。（圖／記者林東良翻攝，下同）

衛福部新營醫院陳明智院長表示：「我們對消防人員的無私奉獻和英勇精神充滿敬意」。他們在每次出勤中都冒著巨大的危險保護市民的生命和財產安全。而新營醫院更引進第2台大型高壓氧治療艙，並已於近日啟用，希望這台高壓氧治療設備能夠成為他們在艱難任務後的堅強後盾，幫助他們更快恢復健康。”陳院長還強調，無論消防人員在執勤中何時受傷，新營醫院都將全力提供治療服務。高壓氧治療設備將專門用於治療在救援過程中受傷的消防隊員，通過增加體內的氧氣含量，減少組織損傷，促進傷口癒合，從而幫助他們更快地恢復身體機能。院方希望通過這些措施，幫助消防人員在艱難任務後快速恢復，持續為台南市民的安全保駕護航。

▲衛生福利部新營醫院陳明智院長宣布，為全力支持南消第一救災救護大隊，幫助參與大型火災救援後感到身體不適的消防人員，免費提供「高壓氧治療單人艙」免費治療。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，「我們的消防人員日以繼夜地保護我們的城市，勇敢地站在每一次危機的最前線。這些英雄不僅承擔著巨大的風險，也面臨著身心上的壓力。感謝衛福部新營醫院的醫療團隊，他們始終為這些勇敢的消防人員提供最好的醫療服務和支持，無論是處理急診情況，還是提供心理健康的支援，他們都不遺餘力。」黃市長強調，消防人員的健康和福祉是城市安全的重要基石，而醫院的支持無疑增強了城市的韌性。

消防局局長李明峯對新營醫院的這一善舉表示高度讚揚，認為這項措施將為南消第一救災救護大隊的消防人員提供極大的支持，提升他們的呼吸道健康及救災效率。他指出，這種無私奉獻的精神充分展現了醫療機構在社會責任方面的積極作為，並值得社會各界的讚揚與學習。

▲衛生福利部新營醫院陳明智院長宣布，為全力支持南消第一救災救護大隊，幫助參與大型火災救援後感到身體不適的消防人員，免費提供「高壓氧治療單人艙」免費治療。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第一救災救護大隊大隊長邱國禎也對醫院的慷慨支援表示衷心感謝，認為免費高壓氧治療能夠滿足前線救災人員的實際需求，提升救災工作的整體效率，能夠為更多的消防人員提供實質性的幫助，讓他們在面對各種挑戰時保持最佳的身體狀況，繼續守護社會的安全。

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