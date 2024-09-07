民進黨高市黨部遭蛋洗！嫌犯落網　主委：將追究求償勿操作民粹

記者許宥孺／高雄報導

民進黨高雄市黨部5日深夜遭不明男子投擲雞蛋，警方昨日晚間將謝姓嫌犯逮捕到案，男子稱對時事有所不滿，因此丟雞蛋發洩情緒。市黨部今日表示，除對警方表達感謝外，也呼籲民眾黨應停止操作民粹造成社會對立，後續將依法追求相關求償。

▲民進黨高雄市黨部被不明男子丟雞蛋 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

一名身穿深藍色上衣的男子，5日晚間10點左右，獨自走到民進黨高雄市黨部前，接著拿出準備好的雞蛋，就怒砸向黨部門口，隨後徒步逃離。

警方獲報後成立專案小組，開始調閱周邊監視器，昨日晚間在高鐵左營站找到了涉案的33歲謝姓男子，將人逮捕歸案。謝男供稱，對時事有所不滿，所以朝著民進黨高雄市黨部投擲雞蛋。全案警詢畢後，依社會秩序維護法移送高雄地方法院簡易庭裁定。

▲男子蛋洗民進黨高雄市黨部，深夜落網。（圖／記者吳奕靖翻攝）

民進黨高雄市黨部今日表示，警方於昨晚迅速破案，逮捕謝姓男子，民進黨高雄市黨部主委黃文益除對警方表達感謝之外，並強調全民都應尊重司法，不應有此過激行為，造成社會動盪。

市黨部主委黃文益表示，民眾黨全黨上下此時應該冷靜面對司法調查，停止操作民粹，不要再煽動支持者造成社會對立。黃文益也強調，全民都不接受這樣的仇恨攻擊報復行為，也呼籲柯粉理智，讓司法歸司法，對於當事人所造成的滋擾，市黨部後續也會依法追究相關求償責任。