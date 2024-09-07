白營群龍無首　綠委籲民眾黨立柯文哲「永遠主席」、黃國昌「委員長」

▲民眾黨團總召黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲因政治獻金假帳風波，8月底請假3個月，並自動申請中評會調查，沒想到9月5日則因捲入京華城弊案遭收押禁見，據《聯合報》報導，有白營創黨大老擬推民眾黨立委黃國昌擔任代理黨主席。對此，綠委林俊憲6日指出，代主席是要代多久呢？建議民眾黨修改黨章，主席之位永久保留給阿北，國昌老師改稱「總書記」或「委員長」就好！

柯文哲遭收押之後，民眾黨是否會推出代理黨主席，成為各界熱議的話題之一，不過，黃國昌在8月30日柯文哲住家遭搜索時，就曾強調全黨上下一致相信柯文哲的清白，「不存在代理黨主席問題」。

民眾黨6日上午8時在中央黨部召開擴大會議，主要成員包括中央委員跟應變小組成員。關於擴大會議是否談及代理黨主席問題，中央委員江和樹強調，「沒有這回事，沒有代理黨主席」，因為柯文哲是請假，所以沒有代理黨主席問題，「我們本來就不讓柯文哲請假了，更何況他（現在）請假了？」要有代理黨主席，就得有中評委決策下來，中央委員會才能推派，因此這是兩碼子事。

然而，媒體報導仍傳出，有白營創黨大老擬推民眾黨立委黃國昌擔任代理黨主席。對此，林俊憲表示，黃袍加身果然來了，但有一點我很好奇，阿北的司法問題應該不是幾個月內就會落幕，那麼，這個「代」主席會當多久才扶正？「難道一直代理到阿北三審定讞嗎？那可能要好幾年欸。」

林俊憲指出，這問題不難解決，給民眾黨一個範例參考。北韓第一代領導人金日成逝世後，他原本的「共和國主席」職位被永久保留，沒有繼任者，主席永遠只有一個，所以繼位的金正日名義上從未擔任國家主席，只是「國防委員會委員長」跟「勞動黨總書記」。

林俊憲補充，後來二代金正日逝世後，他的「總書記」和「委員長」稱號也是被保留，金正恩改用「第一書記」、「第一委員長」的稱號，總之就是金家三代不能有重複的職稱、不能僭越就對了。

林俊憲直言，既然黃國昌恐怕要代理很長一段時間，一直叫代主席也不合適，建議民眾黨修改黨章，訂明阿北就是「民眾黨永遠的主席」，不得更改，而國昌老師可以改叫「委員長」、「總書記」之類的，「不要僭越阿北就好，國昌委員長、國昌總書記，聽起來還不錯吧？」